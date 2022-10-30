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https://sputnikarabic.ae/20221030/مقتل-13-جنديا-بكمين-شرقي-بوركينافاسو-1069626148.html
مقتل 13 جنديا بكمين شرقي بوركينافاسو
مقتل 13 جنديا بكمين شرقي بوركينافاسو
ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن مسلحين نصبوا كمينا وقتلوا 13 جنديا شرقي بوركينافاسو. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:20+0000
2022-10-30T09:20+0000
بوركينا فاسو
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وقال مصدر إن 4 جنود آخرين في قوات الدفاع أصيبوا في الهجوم، وسط تمرد عمره 7 سنوات أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد نحو ميلوني شخص.وقبل نحو أسبوعين، كشفت مصادر أمنية أن مسلحين متطرفين قتلوا ثلاثة جنود على الأقل و8 مدنيين متعاونين معهم بهجوم شمالي بوركينافاسو المضطرب.وأضاف المصدر أن الجنود الذين كانوا يقومون بدورية مع المساعدين وقعوا في كمين بمنطقة بوروم.يأتي الهجوم الأخير بعد انقلاب 30 سبتمبر/ أيلول الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا - الذي استولى بنفسه على السلطة في يناير/ كانون الأول - وبعد يوم واحد من تعيين الرائد إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاما خلفا له كرئيس انتقالي.تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم، ولها تاريخ طويل من الانقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوركينا-فاسو-تختار-رئيسا-انتقاليا-الأسبوع-المقبل-1068771645.html
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

مقتل 13 جنديا بكمين شرقي بوركينافاسو

09:20 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن مسلحين نصبوا كمينا وقتلوا 13 جنديا شرقي بوركينافاسو.
وقال مصدر إن 4 جنود آخرين في قوات الدفاع أصيبوا في الهجوم، وسط تمرد عمره 7 سنوات أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد نحو ميلوني شخص.
المتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل
8 أكتوبر, 16:25 GMT
وقبل نحو أسبوعين، كشفت مصادر أمنية أن مسلحين متطرفين قتلوا ثلاثة جنود على الأقل و8 مدنيين متعاونين معهم بهجوم شمالي بوركينافاسو المضطرب.
وأضاف المصدر أن الجنود الذين كانوا يقومون بدورية مع المساعدين وقعوا في كمين بمنطقة بوروم.
يأتي الهجوم الأخير بعد انقلاب 30 سبتمبر/ أيلول الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا - الذي استولى بنفسه على السلطة في يناير/ كانون الأول - وبعد يوم واحد من تعيين الرائد إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاما خلفا له كرئيس انتقالي.
تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم، ولها تاريخ طويل من الانقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
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