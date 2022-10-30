https://sputnikarabic.ae/20221030/مقتل-8-أشخاص-خلال-حادث-تدافع-في-الكونغو-الديمقراطية-1069632201.html
مقتل 8 أشخاص خلال حادث تدافع في الكونغو الديمقراطية
مقتل 8 أشخاص خلال حادث تدافع في الكونغو الديمقراطية
قال قائد الشرطة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن تدافعا أدى إلى مقتل سبعة متفرجين وضابط شرطة خلال حفل موسيقي مزدحم أحياه نجم الموسيقى الأفريقية فالي... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:52+0000
2022-10-30T11:52+0000
2022-10-30T11:54+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049385591_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29e62c68bf3b18a6c41bbea0ebb0cfd9.jpg
وقال الجنرال سيلفان ساسونغو لوكالة الأنباء الرسمية "إيه سي بي" إن "ثمانية قتلى سقطوا خلال حادث التدافع في أكبر ملعب في عاصمة البلاد، بينهم ضابط شرطة".تبلغ سعة "ملعب الشهداء" 80 ألف متفرج، وذكرت التقارير أنه كان ممتلئا تماما، حيث قال أحد الشهود إن "حتى أروقة" الاستاد كانت ممتلئة بالجمهور.وصرح شرطي في مكان الحادث لوكالة الأنباء الكونغولية الرسمية: "لقد كان تدافع تسبب في سقوط قتلى. عشاق الموسيقى اختنقوا".وذكرت الوكالة، التي كان لديها صحفيون في الاستاد يغطون الحفل، أن الشرطة طوقت ثلاث مناطق لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمسرح، لكن "تحت ضغط الحشد، لم تستطع الشرطة الصمود طويلا".وأشارت الوكالة إلى أن المغني وكاتب الأغاني فالي إيبوبا، "مثل جميع المطربين الكونغوليين"، وصل بعد ساعات عدة من الموعد المقرر لبدء العرض.
https://sputnikarabic.ae/20221030/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تدافع-سيئول-إلى-151-قتيلا-1069623130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049385591_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2e9094993cf2967e478ad7de70c22f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل 8 أشخاص خلال حادث تدافع في الكونغو الديمقراطية
11:52 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
قال قائد الشرطة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن تدافعا أدى إلى مقتل سبعة متفرجين وضابط شرطة خلال حفل موسيقي مزدحم أحياه نجم الموسيقى الأفريقية فالي إيبوبا.
وقال الجنرال سيلفان ساسونغو لوكالة الأنباء الرسمية "إيه سي بي" إن "ثمانية قتلى سقطوا خلال حادث التدافع في أكبر ملعب في عاصمة البلاد
، بينهم ضابط شرطة".
تبلغ سعة "ملعب الشهداء" 80 ألف متفرج، وذكرت التقارير أنه كان ممتلئا تماما، حيث قال أحد الشهود إن "حتى أروقة" الاستاد كانت ممتلئة بالجمهور.
وصرح شرطي في مكان الحادث لوكالة الأنباء الكونغولية الرسمية: "لقد كان تدافع تسبب في سقوط قتلى
. عشاق الموسيقى اختنقوا".
وذكرت الوكالة، التي كان لديها صحفيون في الاستاد يغطون الحفل، أن الشرطة طوقت ثلاث مناطق لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمسرح، لكن "تحت ضغط الحشد، لم تستطع الشرطة الصمود طويلا".
وأشارت الوكالة إلى أن المغني وكاتب الأغاني فالي إيبوبا، "مثل جميع المطربين الكونغوليين"، وصل بعد ساعات عدة من الموعد المقرر لبدء العرض.