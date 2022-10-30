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https://sputnikarabic.ae/20221030/مقتل-8-أشخاص-خلال-حادث-تدافع-في-الكونغو-الديمقراطية-1069632201.html
مقتل 8 أشخاص خلال حادث تدافع في الكونغو الديمقراطية
مقتل 8 أشخاص خلال حادث تدافع في الكونغو الديمقراطية
قال قائد الشرطة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن تدافعا أدى إلى مقتل سبعة متفرجين وضابط شرطة خلال حفل موسيقي مزدحم أحياه نجم الموسيقى الأفريقية فالي... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:52+0000
2022-10-30T11:54+0000
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وقال الجنرال سيلفان ساسونغو لوكالة الأنباء الرسمية "إيه سي بي" إن "ثمانية قتلى سقطوا خلال حادث التدافع في أكبر ملعب في عاصمة البلاد، بينهم ضابط شرطة".تبلغ سعة "ملعب الشهداء" 80 ألف متفرج، وذكرت التقارير أنه كان ممتلئا تماما، حيث قال أحد الشهود إن "حتى أروقة" الاستاد كانت ممتلئة بالجمهور.وصرح شرطي في مكان الحادث لوكالة الأنباء الكونغولية الرسمية: "لقد كان تدافع تسبب في سقوط قتلى. عشاق الموسيقى اختنقوا".وذكرت الوكالة، التي كان لديها صحفيون في الاستاد يغطون الحفل، أن الشرطة طوقت ثلاث مناطق لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمسرح، لكن "تحت ضغط الحشد، لم تستطع الشرطة الصمود طويلا".وأشارت الوكالة إلى أن المغني وكاتب الأغاني فالي إيبوبا، "مثل جميع المطربين الكونغوليين"، وصل بعد ساعات عدة من الموعد المقرر لبدء العرض.
https://sputnikarabic.ae/20221030/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تدافع-سيئول-إلى-151-قتيلا-1069623130.html
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العالم
العالم

مقتل 8 أشخاص خلال حادث تدافع في الكونغو الديمقراطية

11:52 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 30.10.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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قال قائد الشرطة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن تدافعا أدى إلى مقتل سبعة متفرجين وضابط شرطة خلال حفل موسيقي مزدحم أحياه نجم الموسيقى الأفريقية فالي إيبوبا.
وقال الجنرال سيلفان ساسونغو لوكالة الأنباء الرسمية "إيه سي بي" إن "ثمانية قتلى سقطوا خلال حادث التدافع في أكبر ملعب في عاصمة البلاد، بينهم ضابط شرطة".
تبلغ سعة "ملعب الشهداء" 80 ألف متفرج، وذكرت التقارير أنه كان ممتلئا تماما، حيث قال أحد الشهود إن "حتى أروقة" الاستاد كانت ممتلئة بالجمهور.
حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول السبت 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا تدافع سيئول إلى 151 قتيلا
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وصرح شرطي في مكان الحادث لوكالة الأنباء الكونغولية الرسمية: "لقد كان تدافع تسبب في سقوط قتلى. عشاق الموسيقى اختنقوا".
وذكرت الوكالة، التي كان لديها صحفيون في الاستاد يغطون الحفل، أن الشرطة طوقت ثلاث مناطق لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمسرح، لكن "تحت ضغط الحشد، لم تستطع الشرطة الصمود طويلا".
وأشارت الوكالة إلى أن المغني وكاتب الأغاني فالي إيبوبا، "مثل جميع المطربين الكونغوليين"، وصل بعد ساعات عدة من الموعد المقرر لبدء العرض.
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