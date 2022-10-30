https://sputnikarabic.ae/20221030/ميقاتي-يقول-ردا-على-عون-إن-قبول-استقالة-الحكومة-اللبنانية-يفتقر-إلى-قيمة-دستورية-1069633637.html

ميقاتي يقول ردا على عون إن قبول استقالة الحكومة اللبنانية يفتقر إلى قيمة دستورية

ميقاتي يقول ردا على عون إن قبول استقالة الحكومة اللبنانية يفتقر إلى قيمة دستورية

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام ‏الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".‏ 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T12:18+0000

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وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".كما اعتبر نجيب ميقاتي أن "هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الإنشائي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج، أهمها أن تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة أو التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".وأفاد مصدر لبناني أن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقّع، صباح اليوم الأحد، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن عون "وقع صباح اليوم مرسوم قبول استقالة الحكومة، وسيعلن ذلك في التوقيت المناسب قبيل انتهاء ولايته".وكانت تقارير لبنانية قد أشارت، أمس السبت، إلى أن "دوائر القصر الجمهوري أنجزت إعداد مرسوم قبول استقالة الحكومة".وأوضحت أن اختيار اليوم الأخير من ولاية الرئيس عون وهو غدا الاثنين للإعلان عن قبولها يأتي "منعا لأي ردات فعل تعكر صفو الاحتفالات الشعبية بانتقال الرئيس عون إلى الرابية الأحد".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ألمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية قبوله استقالة الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، لافتًا إلى أن الدستور اللبناني لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، قائلا: "احتمال إصداره لا يزال قائماً".وانتقد عون طريقة ميقاتي في محاولاته تأليف الحكومة، حيث قال: "سياسة ميقاتي التي اتبعها في تأليف الحكومة تدل على أنه لا إرادة لديه في هذا الشأن".وفيما أشار الرئيس اللبناني إلى أنه لا يعرف نوايا الآخرين، شدد على أن موضوع تأليف الحكومة من الصعوبة بمكان، قائلا: "الأمر يبدو مستحيلاً".

https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-مغادرة-ميشال-عون-قصر-بعبدا-مع-انتهاء-ولايته-1069627689.html

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