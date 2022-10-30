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https://sputnikarabic.ae/20221030/هفوة-جديدةبايدن-يخطئ-في-عدد-الولايات-الأمريكية-فيديو-1069634433.html
هفوة جديدة...بايدن يخطئ في عدد الولايات الأمريكية.. فيديو
هفوة جديدة...بايدن يخطئ في عدد الولايات الأمريكية.. فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا لانتقادات لاذعة، وذلك بسبب زلة لسان جديدة، قال فيها إن الولايات المتحدة تضم 54 ولاية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T12:47+0000
2022-10-30T12:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وحدث ذلك أثناء إشادة بايدن، خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنّه في عهد الرئيس باراك أوباما.وفي خطابه قال بايدن: "سيحاول (الجمهوريون) للمرة الـ(499)، أو أيا كان الرقم، إلغاء قانون الرعاية الصحية، إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني، ليس مزحة". وتعرض بايدن لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خطئه في عدد الولايات الأمريكية وخصوصا أن هفوات الرئيس الأمريكي أصبحت كثيرة في الأونة الأخيرة.وكان الرئيس بايدن قد وقع في زلة لسان، الأسبوع الماضي، ضمن عدة زلات لسان سابقة، وهي وصف نائبته كاميلا هاريس بأنها "الرئيسة الأمريكية". وقال بايدن أثناء الاحتفال بعيد ميلاد هاريس في 20 أكتوبر/تشرين الأول: "عيد ميلاد سعيد لرئيسة عظيمة".كما تعرض بايدن لانتقادات عندما بحث عن النائبة في الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت في أغسطس/آب الماضي في حادث سير.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بايدن-يثير-ذعر-نائبته-بعدما-أوهمها-بالقفز-من-المسرح-أمام-الجمهور-فيديو-1069625027.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

هفوة جديدة...بايدن يخطئ في عدد الولايات الأمريكية.. فيديو

12:47 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / POOL
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا لانتقادات لاذعة، وذلك بسبب زلة لسان جديدة، قال فيها إن الولايات المتحدة تضم 54 ولاية.
وحدث ذلك أثناء إشادة بايدن، خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنّه في عهد الرئيس باراك أوباما.
وفي خطابه قال بايدن: "سيحاول (الجمهوريون) للمرة الـ(499)، أو أيا كان الرقم، إلغاء قانون الرعاية الصحية، إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني، ليس مزحة".

وأضاف: "لهذا هزمناهم في 2018، عندما حاولوا القيام بذلك، ذهبنا إلى (54) ولاية". رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية بها 50 ولاية فقط.

وتعرض بايدن لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خطئه في عدد الولايات الأمريكية وخصوصا أن هفوات الرئيس الأمريكي أصبحت كثيرة في الأونة الأخيرة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
بايدن يثير ذعر نائبته بعدما أوهمها بالقفز من المسرح أمام الجمهور... فيديو
08:47 GMT
وكان الرئيس بايدن قد وقع في زلة لسان، الأسبوع الماضي، ضمن عدة زلات لسان سابقة، وهي وصف نائبته كاميلا هاريس بأنها "الرئيسة الأمريكية". وقال بايدن أثناء الاحتفال بعيد ميلاد هاريس في 20 أكتوبر/تشرين الأول: "عيد ميلاد سعيد لرئيسة عظيمة".

كما تعرض بايدن لانتقادات عندما بحث عن النائبة في الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت في أغسطس/آب الماضي في حادث سير.
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