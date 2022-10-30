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وزارة الصحة الإيرانية تعلن تصفير وفيات كورونا في البلاد
وزارة الصحة الإيرانية تعلن تصفير وفيات كورونا في البلاد
أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في إيران، تصفير وفيات فيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T16:31+0000
2022-10-30T16:31+0000
فيروس كورونا
إيران
أخبار إيران
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وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى عدم وفاة أي من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية في البلاد، ليبقى إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة عند 144 ألفا و571 حالة وفاة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفتت الوزارة إلى تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى مساء أمس 7 ملايين و557 ألفا و437 شخصا.وأكد البيان تعافي ما يبلغ 7 ملايين و331 ألفا و767 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لحد اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20220210/إيران-تبدأ-حملة-لتطعيم-الأطفال-فوق-5-سنوات-ضد-فيروس-كورونا-1058293504.html
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فيروس كورونا, إيران, أخبار إيران
فيروس كورونا, إيران, أخبار إيران

وزارة الصحة الإيرانية تعلن تصفير وفيات كورونا في البلاد

16:31 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / -كورونا في إيران
كورونا في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في إيران، تصفير وفيات فيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى عدم وفاة أي من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية في البلاد، ليبقى إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة عند 144 ألفا و571 حالة وفاة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى مساء أمس 7 ملايين و557 ألفا و437 شخصا.
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10 فبراير, 09:41 GMT
وأكد البيان تعافي ما يبلغ 7 ملايين و331 ألفا و767 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لحد اليوم.
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