https://sputnikarabic.ae/20221030/وزيرا-خارجية-البحرين-والكويت-يبحثان-المزيد-من-التعاون-في-المجالات-السياسية-والدبلوماسية-1069651029.html
وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان المزيد من التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية
وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان المزيد من التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية
بحث وزيرا خارجة الكويت والبحرين سبل المزيد من التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية في المجالات السياسية والدبلوماسية لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:26+0000
2022-10-30T21:26+0000
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والتقى عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في البحرين اليوم، نظيره في الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، هنأ الوزير البحريني نظيره الكويتي "بمناسبة الثقة الأميرية وتكليفه بتولي مهام وزير الخارجية في دولة الكويت". وأعرب الزياني عن "تطلعه للمزيد من التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية في المجالات السياسية والدبلوماسية لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والراسخة بين البلدين والشعبين، والبناء على ما تحقق من نمو وتطور في كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والنجاح".ومن جانبه أشاد الوزير الكويتي "بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي أرسى قواعدها قادة البلدين عبر التاريخ". وأكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات التي تسهم في نمو وتطور التعاون الثنائي وخدمة المصالح المتبادلة.
https://sputnikarabic.ae/20221030/لم-يتم-تأجيل-أي-من-بنود-جدول-الأعمال-للقادة-في-القمة-العربية-وجرى-التوافق-في-أجواء-أيجابية-1069640894.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان المزيد من التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية
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بحث وزيرا خارجة الكويت والبحرين سبل المزيد من التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية في المجالات السياسية والدبلوماسية لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.
والتقى عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في البحرين اليوم، نظيره في الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية
، هنأ الوزير البحريني نظيره الكويتي "بمناسبة الثقة الأميرية وتكليفه بتولي مهام وزير الخارجية في دولة الكويت".
وأعرب الزياني عن "تطلعه للمزيد من التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية في المجالات السياسية والدبلوماسية لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والراسخة بين البلدين والشعبين، والبناء على ما تحقق من نمو وتطور في كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والنجاح".
ومن جانبه أشاد الوزير الكويتي "بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي أرسى قواعدها قادة البلدين عبر التاريخ".
وأكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات التي تسهم في نمو وتطور التعاون الثنائي وخدمة المصالح المتبادلة.