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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221030/وزير-الطاقة-القطري-يصف-سياسة-وضع-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-بـالنفاق---1069648927.html
وزير الطاقة القطري يصف سياسة وضع سقف لسعر الغاز الروسي بـ"النفاق"
وزير الطاقة القطري يصف سياسة وضع سقف لسعر الغاز الروسي بـ"النفاق"
وصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في لقاء أجراه مع تلفزيون "بلومبرغ"، المقترحات الأوروبية بوضع سقف لسعر الغاز بـ"النفاق"، مؤكدا أن سياسة السوق الحر هي الحل... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T20:06+0000
2022-10-30T20:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
اقتصاد
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وقال الكعبي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، وهي أكبر منتج للغاز المسال في العالم، في لقاء نقلته وكالة "بلومبرغ"، إن التدخل في الأسواق يتعارض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين.وشدد الكعبي على أن سياسية "السوق الحر هي الحل الأفضل دائمًا"، وأن وضع حد أقصى (سقف) لسعر الغاز الطبيعي يقلل أيضا من حوافز الاستثمار في إنتاج الغاز وقد يحرم بعض المشترين من الإمدادات.ونوه الكعبي إلى أن المستوردين المنافسين قد يجذبون الشحنات التي كانت ستذهب إلى أوروبا من خلال عرض "سنت واحد فقط"، بحسب "بلومبرغ".وقال إن الصعوبات التي تواجه أوروبا ستستمر حتى عام 2025 على الأقل إذا كان الشتاء قاسيا ولم تعود تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى مستوياتها الطبيعية. منوها إلى أن قطر للطاقة لا تزال تتفاوض مع شركتي "RWE AG" و"Uniper SE" الألمانيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتجري محادثات متقدمة مع بعض المشترين الآسيويين.وكان منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، قد أعرب خلال اجتماعه على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، الثلاثاء الماضي، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.وجاء في البيان الوزاري لاجتماع المنتدى: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات".وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية"، مشددا على أن "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يسيطر أعضاؤه على أكثر من 70 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم؛ وتعتبر روسيا وقطر وإيران، من أهم أعضاء المنتدى.وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، أبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20221025/منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يعرب-عن-قلقه-إزاء-محاولات-فرض-سقف-للأسعار-بدوافع-سياسية-1069470106.html
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

وزير الطاقة القطري يصف سياسة وضع سقف لسعر الغاز الروسي بـ"النفاق"

20:06 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 20:07 GMT 30.10.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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وصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في لقاء أجراه مع تلفزيون "بلومبرغ"، المقترحات الأوروبية بوضع سقف لسعر الغاز بـ"النفاق"، مؤكدا أن سياسة السوق الحر هي الحل الأمثل دائما.
وقال الكعبي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، وهي أكبر منتج للغاز المسال في العالم، في لقاء نقلته وكالة "بلومبرغ"، إن التدخل في الأسواق يتعارض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين.
وشدد الكعبي على أن سياسية "السوق الحر هي الحل الأفضل دائمًا"، وأن وضع حد أقصى (سقف) لسعر الغاز الطبيعي يقلل أيضا من حوافز الاستثمار في إنتاج الغاز وقد يحرم بعض المشترين من الإمدادات.
ونوه الكعبي إلى أن المستوردين المنافسين قد يجذبون الشحنات التي كانت ستذهب إلى أوروبا من خلال عرض "سنت واحد فقط"، بحسب "بلومبرغ".
وقال إن الصعوبات التي تواجه أوروبا ستستمر حتى عام 2025 على الأقل إذا كان الشتاء قاسيا ولم تعود تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى مستوياتها الطبيعية. منوها إلى أن قطر للطاقة لا تزال تتفاوض مع شركتي "RWE AG" و"Uniper SE" الألمانيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتجري محادثات متقدمة مع بعض المشترين الآسيويين.
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه إزاء محاولات فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية
25 أكتوبر, 15:18 GMT
وكان منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، قد أعرب خلال اجتماعه على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، الثلاثاء الماضي، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.
وجاء في البيان الوزاري لاجتماع المنتدى: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات".
وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية"، مشددا على أن "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يسيطر أعضاؤه على أكثر من 70 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم؛ وتعتبر روسيا وقطر وإيران، من أهم أعضاء المنتدى.
وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، أبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
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