https://sputnikarabic.ae/20221030/وزير-دفاع-أنصار-الله-يخير-دول-التحالف-بين-الهدنة-والمرتبات-أو-الصواريخ-والمسيرات-1069644958.html

وزير دفاع "أنصار الله" يخير دول التحالف بين الهدنة والمرتبات أو الصواريخ والمسيرات

وزير دفاع "أنصار الله" يخير دول التحالف بين الهدنة والمرتبات أو الصواريخ والمسيرات

دعا وزير الدفاع في صنعاء التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، "دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى "إيقاف حربها... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T17:23+0000

2022-10-30T17:23+0000

2022-10-30T17:23+0000

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وقال العاطفي، خلال زيارته بعض المواقع العسكرية في محافظة مأرب، إنه "سيكون لاستمرار هذه الحرب عواقب وخيمة على الدول الأعضاء في التحالف السعودي"، مطالبا هذه الدول "بوقف إطلاق النار لنهب ثروات اليمن ومصادرة انتصارات الأمة والقوات المسلحة لهذا البلد".وحذر من أنه "إذا استمر التحالف المعتدي في غبائه وحصاره، فسوف نرسل إليه الكثير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، قائلا: "نقول للدول المعتدية إنه ليس لديها خياران، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات".واتهم "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، بتحولهم إلى غطاء ومساهمين بالصمت والخذلان، في إهدار ثروات اليمن السيادية"، مشددا على ضرورة أن "لا يكونوا غطاء لهذا النهب المنظم ولا المتاجرة بمقدرات الشعب اليمني".وكان عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك العجري، قال أمس السبت، إن الحوار مع السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن، ينحصر في وقف الحرب، وإعادة الإعمار.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم