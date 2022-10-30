https://sputnikarabic.ae/20221030/91-قتيلا-حصيلة-انهيار-جسر-معلق-غربي-الهند-1069651391.html

91 قتيلا حصيلة انهيار جسر معلق غربي الهند

91 قتيلا حصيلة انهيار جسر معلق غربي الهند

لقى ما لا يقل عن 91 شخصا مصرعهم ويخشى أن العديد أصيبوا بعد انهيار جسر معلق فى نهر فى ولاية غوجارات بغرب الهند مساء الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية إن أكثر من مائة شخص غرقوا في نهر ماتشو عندما انهار الجسر في منطقة موربي بالولاية.ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على الجسر لكن المسؤولين يخشون ارتفاع عدد القتلى، على ما نقلت قناة "سي بي إس نيوز".ولا يزال العشرات في المستشفى والعديد في عداد المفقودين في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.وقالت السلطات إن أكثر من 400 شخص كانوا داخل وحول الجسر المعلق فوق نهر ماتشو في بلدة موربي وقت الانهيار مساء الأحد.وأظهرت لقطات مصورة العشرات من الأشخاص يتشبثون بالكابلات والبقايا الملتوية للجسر المنهار فيما تكافح فرق الطوارئ لإنقاذهم. تسلق البعض الهيكل المكسور في محاولة لشق طريقهم إلى ضفاف النهر، بينما سبح آخرون إلى بر الأمان.تم بناء الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر. تم إغلاقه للتجديد لمدة ستة أشهر وأعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه أصدر تعليماته لرئيس الوزراء بحشد الفرق على وجه السرعة لعملية الإنقاذ.وفي وقت سابق أعلنت السلطات الهندية، مصرع 32 شخصا في انهيار الجسر، قبل أن تعلن عن ارتفاع الحصيلة إلى 68، وذلك قبل أن تعلن أخيرا ارتفاعها مجددا إلى 91 قتيلا.يأتي الحادث قبل الانتخابات في ولاية غوجارات، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول نهاية العام مع انتهاء الولاية الحالية للحزب الحاكم لمودي في فبراير/شباط 2023.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الهند-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-جسر-معلق-إلى-68-قتيلا-فيديو-1069648020.html

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