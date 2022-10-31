"آيفون 15" قد يتخلص من أزرار ضبط الصوت والطاقة الخارجية
© AFP 2022 / Justin Sullivanإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Justin Sullivan
يزعم خبراء تكنولوجيا أن النسخة القادمة من هاتف "آيفون" الذكي، من تطوير شركة "آبل" الأمريكية، "آيفون 15"، والمقرر طرحه خلال العام المقبل 2023 ، قد يتم التخلي فيه عن أزرار ضبط الصوت والطاقة نهائيا.
وقال المحلل التكنولوجي الصيني البارز، مينغ تشي-كو، إنه سيتم استبدال الأزرار في هاتف "آيفون 15" بمثيلات أخرى "قابلة للنقر".
وأضاف أن اختفاء تلك الأزرار قد يتم تطبيقه على بعض طرازات هاتف "آيفون"، وهي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".
(1/6)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022
My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.
ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من ارتفاع الطلب على "آيفون 15"، الأمر الذي سيجعل الهواتف الذكية المتطورة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ستتخلى هي الأخرى من أزرار الصوت والطاقة الصلبة، من أجل إنشاء نقاط بيع جديدة.
وفي الوقت نفسه، هناك شائعات تسري بأن شركة "آبل" قد تتبنى نظام تسمية جديد لهاتف "آيفون 15 برو ماكس"، وهو "آيفون 15 ألترا".