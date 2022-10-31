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"آيفون 15" قد يتخلص من أزرار ضبط الصوت والطاقة الخارجية
"آيفون 15" قد يتخلص من أزرار ضبط الصوت والطاقة الخارجية
يزعم خبراء تكنولوجيا أن النسخة القادمة من هاتف "آيفون" الذكي، من تطوير شركة "آبل" الأمريكية، "آيفون 15"، والمقرر طرحه خلال العام المقبل 2023 ، قد يتم التخلي... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T11:23+0000
2022-10-31T11:23+0000
مجتمع
شركة آبل
منوعات
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وقال المحلل التكنولوجي الصيني البارز، مينغ تشي-كو، إنه سيتم استبدال الأزرار في هاتف "آيفون 15" بمثيلات أخرى "قابلة للنقر".وأضاف أن اختفاء تلك الأزرار قد يتم تطبيقه على بعض طرازات هاتف "آيفون"، وهي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من ارتفاع الطلب على "آيفون 15"، الأمر الذي سيجعل الهواتف الذكية المتطورة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ستتخلى هي الأخرى من أزرار الصوت والطاقة الصلبة، من أجل إنشاء نقاط بيع جديدة.وفي الوقت نفسه، هناك شائعات تسري بأن شركة "آبل" قد تتبنى نظام تسمية جديد لهاتف "آيفون 15 برو ماكس"، وهو "آيفون 15 ألترا".
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مجتمع, شركة آبل, منوعات
مجتمع, شركة آبل, منوعات

"آيفون 15" قد يتخلص من أزرار ضبط الصوت والطاقة الخارجية

11:23 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / Justin Sullivanإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Justin Sullivan
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يزعم خبراء تكنولوجيا أن النسخة القادمة من هاتف "آيفون" الذكي، من تطوير شركة "آبل" الأمريكية، "آيفون 15"، والمقرر طرحه خلال العام المقبل 2023 ، قد يتم التخلي فيه عن أزرار ضبط الصوت والطاقة نهائيا.
وقال المحلل التكنولوجي الصيني البارز، مينغ تشي-كو، إنه سيتم استبدال الأزرار في هاتف "آيفون 15" بمثيلات أخرى "قابلة للنقر".
وأضاف أن اختفاء تلك الأزرار قد يتم تطبيقه على بعض طرازات هاتف "آيفون"، وهي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".
ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من ارتفاع الطلب على "آيفون 15"، الأمر الذي سيجعل الهواتف الذكية المتطورة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ستتخلى هي الأخرى من أزرار الصوت والطاقة الصلبة، من أجل إنشاء نقاط بيع جديدة.
وفي الوقت نفسه، هناك شائعات تسري بأن شركة "آبل" قد تتبنى نظام تسمية جديد لهاتف "آيفون 15 برو ماكس"، وهو "آيفون 15 ألترا".
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