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https://sputnikarabic.ae/20221031/أبو-الغيط-يتحدث-عن-تدخلات-إيرانية-وتركية-في-المنطقة-ويتهم-إثيوبيا-بمخالفة-قوانين-الأنهار-العابرة-1069695541.html
أبو الغيط يتحدث عن تدخلات إيرانية وتركية في المنطقة ويتهم إثيوبيا بمخالفة قوانين "الأنهار العابرة"
أبو الغيط يتحدث عن تدخلات إيرانية وتركية في المنطقة ويتهم إثيوبيا بمخالفة قوانين "الأنهار العابرة"
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "هناك تدخلات إيرانية وتركية، سبقتها أمريكية في الشأن العراقي الداخلي". 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T21:09+0000
2022-10-31T21:09+0000
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وقال أبو الغيط، في حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، إن "التدخلات الإيرانية، ومساندة ميليشيات الحوثي سبب الأزمة في اليمن، وأن العراق يعاني من الحروب والأزمات والثورات منذ 1958 حتى اليوم".وأضاف: أن "دول الخليج حافظت على ثرواتها واستثماراتها على عكس العراق وليبيا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية سبب مأساة شعوب بعض الدول العربية، وأن أحداث 2011 هي السبب الرئيسي لمعاناة شعوب الدول العربية".وبشأن سد النهضة، قال أبو الغيط، إن "الجامعة العربية تتبنى الملفين المصري والسوداني في قضية سد النهضة، وأن الجانب الإثيوبي ضرب بالقوانين والأعراف الخاصة بالأنهار العابرة عرض الحائط"، مشيرًا إلى أن "الأشقاء في السودان يجب أن يفرقوا بين الواقع والمثالية".يذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
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أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي

أبو الغيط يتحدث عن تدخلات إيرانية وتركية في المنطقة ويتهم إثيوبيا بمخالفة قوانين "الأنهار العابرة"

21:09 GMT 31.10.2022
© AP Photoأحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "هناك تدخلات إيرانية وتركية، سبقتها أمريكية في الشأن العراقي الداخلي".
وقال أبو الغيط، في حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، إن "التدخلات الإيرانية، ومساندة ميليشيات الحوثي سبب الأزمة في اليمن، وأن العراق يعاني من الحروب والأزمات والثورات منذ 1958 حتى اليوم".
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وأضاف: أن "دول الخليج حافظت على ثرواتها واستثماراتها على عكس العراق وليبيا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية سبب مأساة شعوب بعض الدول العربية، وأن أحداث 2011 هي السبب الرئيسي لمعاناة شعوب الدول العربية".
وبشأن سد النهضة، قال أبو الغيط، إن "الجامعة العربية تتبنى الملفين المصري والسوداني في قضية سد النهضة، وأن الجانب الإثيوبي ضرب بالقوانين والأعراف الخاصة بالأنهار العابرة عرض الحائط"، مشيرًا إلى أن "الأشقاء في السودان يجب أن يفرقوا بين الواقع والمثالية".
يذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
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