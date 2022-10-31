https://sputnikarabic.ae/20221031/أكاديمي-صومالي-يؤكد-لسبوتنيك-أن-الحكومة-الحالية-تتبع-نهجا-جديدا-لمواجهة-حركة-الشباب-وستنتصر-عليها-1069689160.html

أكاديمي صومالي يؤكد لسبوتنيك أن الحكومة الحالية تتبع نهجا جديدا لمواجهة "حركة الشباب" وستنتصر عليها

أكاديمي صومالي يؤكد لسبوتنيك أن الحكومة الحالية تتبع نهجا جديدا لمواجهة "حركة الشباب" وستنتصر عليها

قال أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية بالجامعة الصومالية، الدكتور حسن شيخ علي، إن الدولة عازمة على إضعاف حركة "الشباب" ومواجهتها بكل الأدوات برا وبحرا وجوا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T17:19+0000

2022-10-31T17:19+0000

2022-10-31T17:19+0000

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وأكد في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية سوف تتغلب أو تضعف كثيرا حركة الشباب مقارنة بالحكومة التي سبقتها (عبد الله فرماجو). وأضاف: "نعلم أن هناك انفجارات وغيرها في العاصمة، لكن في نفس التوقيت هناك حروب على مناطق شاسعة من الصومال تمتد لنحو 750 كم من العاصمة مقديشو إلى ولايات قلب الصومال، حيث تدور المعارك بين القوات الصومالية واللجان الشعبية التي تساند الدعم العسكري من جانب، وحركة الشباب المناوئة للسلطة من جانب آخر".وأشار شيخ علي، إلى أن الحكومة اليوم تقود هجوما واسعا ضد مقار ومناطق حركة الشباب، و"بحسب القراءة الحالية للمشهد الراهن في الصومال، أتوقع أن يتم التصعيد بصورة أكبر من أجل لفت انتباه الإعلام الدولي، وبمراجعة بسيطة نجد أن أغلب ضحاياهم من المدنيين، فلم نجد ضمن ضحايا عملياتهم سفيرا أو وزيرا أو نائبا برلمانيا، غالبية ضحايا عملياتهم من البسطاء من الباعة الجائلين في الشارع".وأكد شيخ علي أن "الحكومة السابقة بقيادة فرماجو لم يكن همها الأول سوى حماية العاصمة ومنع الحركة من التوغل بداخلها، أما السلطات الحالية فإنها تقود حرب على جبهات بعيدة تصل إلى 750 كم ، وهى المرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث تقوم الحكومة بمواجهة الحركة على جبهات أخرى بعيدا عن العاصمة مقديشو".أعلنت الحكومة الصومالية، أمس الأحد، تخصيص مليون دولار لعلاج مصابي التفجير الانتحاري المزدوج بمقديشو.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن: "مجلس الوزراء خصص مبلغ مليون دولار لدعم علاج المصابين في التفجير الذي حدث عند تقاطع "زوبي" الحيوي وسط العاصمة".كما قررت الحكومة إعادة فتح بنك الدم المركزي لزيادة الخدمات الصحية في البلاد، وفقا للبيان.وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي وسط العاصمة مقديشو، ما أسفر عن عدد من القتلى.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الصومالي-يقتل-100-مسلح-من-حركة-الشباب-1069626044.html

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