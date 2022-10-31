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https://sputnikarabic.ae/20221031/ألمانيا-تصف-فوز-لولا-دا-سيلفا-بأنه-انتصار-للديمقراطية-والمناخ-1069667458.html
ألمانيا تصف فوز لولا دا سيلفا بأنه انتصار للديمقراطية والمناخ
ألمانيا تصف فوز لولا دا سيلفا بأنه انتصار للديمقراطية والمناخ
رحبت ألمانيا، اليوم الاثنين، بفوز لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، واصفة الأمر بأنه انتصار للديمقراطية وحماية المناخ. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T09:53+0000
2022-10-31T09:53+0000
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بربوك للصحفيين خلال زيارة لآستانة: "الفائز الأكبر هو الديمقراطية البرازيلية لأن الانتخابات كانت متقاربة للغاية، ونزيهة".وأضافت: "فائز كبير آخر هو مناخ العالم"، معربة عن أملها في الحفاظ على الغابات المطيرة.وقالت الوزيرة الألمانية: "هذا القرار الذي اتخذه الناخبون البرازيليون يعطي الأمل في أن عملية إزالة الغابات المطيرة بشكل مفرط في البرازيل ستنتهي قريبا، والبرازيل ستصبح مرة أخرى رائدة في معركة أزمة المناخ".وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس البرازيلي الجديد بقوله إنه يتطلع لـ "تعاون وثيق وموثوق" مع البرازيل "خاصة في مجالات التجارة وحماية المناخ".وفاز اليساري لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20221031/بايدن-وماكرون-يهنئان-لولا-دا-سيلفا-بالفوز-برئاسة-البرازيل-1069653384.html
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أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

ألمانيا تصف فوز لولا دا سيلفا بأنه انتصار للديمقراطية والمناخ

09:53 GMT 31.10.2022
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andre Penner
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رحبت ألمانيا، اليوم الاثنين، بفوز لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، واصفة الأمر بأنه انتصار للديمقراطية وحماية المناخ.
قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بربوك للصحفيين خلال زيارة لآستانة: "الفائز الأكبر هو الديمقراطية البرازيلية لأن الانتخابات كانت متقاربة للغاية، ونزيهة".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
بايدن وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بالفوز برئاسة البرازيل
01:05 GMT
وأضافت: "فائز كبير آخر هو مناخ العالم"، معربة عن أملها في الحفاظ على الغابات المطيرة.
وقالت الوزيرة الألمانية: "هذا القرار الذي اتخذه الناخبون البرازيليون يعطي الأمل في أن عملية إزالة الغابات المطيرة بشكل مفرط في البرازيل ستنتهي قريبا، والبرازيل ستصبح مرة أخرى رائدة في معركة أزمة المناخ".
وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس البرازيلي الجديد بقوله إنه يتطلع لـ "تعاون وثيق وموثوق" مع البرازيل "خاصة في مجالات التجارة وحماية المناخ".
وفاز اليساري لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
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