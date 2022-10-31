https://sputnikarabic.ae/20221031/أنصار-الله-تدعو-أعضاء-قمة-الجزائر-لـإنهاء-العدوان-ورفع-الحصار-عن-اليمن-1069689605.html

"أنصار الله" تدعو أعضاء قمة الجزائر لـ"إنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن"

"أنصار الله" تدعو أعضاء قمة الجزائر لـ"إنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن"

دعت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، "أعضاء القمة العربية في الجزائر إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن". 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T17:44+0000

2022-10-31T17:44+0000

2022-10-31T17:44+0000

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وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط إن "اليمن يتطلع إلى أن يقف الجزائر وقادة الدول العربية مع إرادة الشعب اليمني وحقه المشروع في إنهاء العدوان ورفع الحصار المستمر منذ ما يقارب 8 سنوات، واستعادة سيادته وتطهير أراضيه من الاحتلال الخارجي"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- "سبأ".وطالب أيضا، خلال برقية بعثها إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية، "بتعويض كافة الخسائر، وصولا إلى مساعدة اليمنيين في بلورة حلول وطنية داخلية بدون أي وصاية أو تدخلات مشبوهة، تراعي مصالح الشعب اليمني وكافة حقوقه".كما دعا المشاط "أعضاء قمة الجزائر لمؤازرة الشعب الفلسطيني، وإيجاد الحلول للقضايا العربية الأخرى، بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة".وعبر، في البرقية، عن "التهاني لنظيره الجزائري بمناسبة احتفالات بلاده بالذكرى الـ 68 لثورة الأول من نوفمبر المجيدة"، معتبرا "ثورة التحرير الجزائرية، تتويجا لتاريخ النضال الجزائري الطويل ضد المستعمر الفرنسي، وواحدة من أهم الدروس في الإصرار والتمسك بالحرية والاستقلال، والتي قدم فيها الشعب الجزائري مئات الآلاف من الشهداء حتى سمي بلد المليون شهيد دون أن يصاب باليأس والإحباط حتى نال حريته واستقلاله، وأصبح مثالاً لكل الشعوب عامة والعربية خاصة".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221002/أنصار-الله-تنتقد-مقترح-الأمم-المتحدة-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-1068520319.html

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