https://sputnikarabic.ae/20221031/إحصائية-تكشف-عن-نسبة-السعوديين-الذين-لا-يدخرون-الأموال-1069666367.html
إحصائية تكشف عن نسبة السعوديين الذين لا يدخرون الأموال
إحصائية تكشف عن نسبة السعوديين الذين لا يدخرون الأموال
كشفت إحصائية جديدة أجراها مجلس شؤون الأسرة السعودي عن نسبة السعوديين الذين لا يدخرون أموالا، حيث أفادت بأن 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T09:17+0000
2022-10-31T09:17+0000
2022-10-31T09:17+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت صحيفة "الوئام" عن المجلس أن نتائج الدراسة التي أجريت حول الأسباب التي تدفع السعوديين للادخار، كشفت أن 58% يدخرون للأمور الطارئة، 34% للزواج 26% لتأمين مسكن، و17% للاستثمار وتنمية الأصول المالية، 0.6% للسفر.وأضاف مجلس شؤون الأسرة السعودي أنه من فوائد الادخار، منح القدرة على استقلالية اتخاذ القرار، والحصول على دخل مادي بعد التقاعد، بالإضافة إلى وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات، بخلاف تنمية الأصول المالية للأسرة عبر الاستثمارات.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يوم الجمعة الماضي، أنه رغم الفوائض المالية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في المملكة.وقال الجدعان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "هناك إصلاحات اقتصادية ثابتة لن تتغير"، لافتا إلى أن هناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
إحصائية تكشف عن نسبة السعوديين الذين لا يدخرون الأموال
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كشفت إحصائية جديدة أجراها مجلس شؤون الأسرة السعودي عن نسبة السعوديين الذين لا يدخرون أموالا، حيث أفادت بأن 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال.
ونقلت صحيفة
"الوئام" عن المجلس أن نتائج الدراسة التي أجريت حول الأسباب التي تدفع السعوديين للادخار، كشفت أن 58% يدخرون للأمور الطارئة، 34% للزواج 26% لتأمين مسكن، و17% للاستثمار وتنمية الأصول المالية، 0.6% للسفر.
وأضاف مجلس شؤون الأسرة السعودي أنه من فوائد الادخار، منح القدرة على استقلالية اتخاذ القرار، والحصول على دخل مادي بعد التقاعد، بالإضافة إلى وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات، بخلاف تنمية الأصول المالية للأسرة عبر الاستثمارات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية السعودي
، محمد الجدعان، يوم الجمعة الماضي، أنه رغم الفوائض المالية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وقال الجدعان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "هناك إصلاحات اقتصادية ثابتة لن تتغير"، لافتا إلى أن هناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي.