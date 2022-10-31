https://sputnikarabic.ae/20221031/إسرائيل-تنشر-18-ألف-عنصر-أمن-عشية-انتخابات-الكنيست-الـ25-عقب-ورود-إنذارات-ساخنة-1069667305.html
إسرائيل تنشر 18 ألف عنصر أمن عشية انتخابات الكنيست الـ25 عقب ورود إنذارات ساخنة
إسرائيل تنشر 18 ألف عنصر أمن عشية انتخابات الكنيست الـ25 عقب ورود إنذارات ساخنة
قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست المقررة غدا الثلاثاء. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T09:52+0000
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إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رقم قياسي في عدد الإنذارات لإمكانية وقوع عمليات، حيث وصل نحو 100 إنذار في الساعات الأخيرة".ودخلت إسرائيل في مرحلة الصمت الانتخابي، بينما يواصل المتنافسون حملاتهم، ولم تتغير توقعات استطلاعات الرأي التي ترجح توازن القوى بين المعسكرين اليميني بقيادة، بنيامين نتنياهو، ويمين الوسط والوسط واليسار بقيادة الثنائي، بيني غانتس، ويائير لابيد.وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، وسيم بدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الشرطة أكملت جهوزيتها واستعداداتها اللازمة لانتخابات الكنيست الـ25 لدولة إسرائيل، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء".وأوضح أنه "كجزء من استعدادات الشرطة الخاصة، في يوم الانتخابات للكنيست، سيعمل حوالي 18 آلاف شرطي وعنصر من حرس الحدود ومتطوعين في مجموعة متنوعة من المهام في كافة أرجاء الدولة، حيث سيتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة في مراكز الاقتراع المختلفة التي ستشمل أكثر من 13 ألف مركز اقتراع، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام وضمان امن وسلامة الجمهور, وضمان سريان العملية الديمقراطية بشكل طبيعي ووفقا للقانون".كما أكد بدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الشرطة لن تسمح بانتهاك النظام العام وانتهاكات قانون الانتخابات وستعمل على إنفاذ واتخاذ الإجراءات ضد أي محاولة لارتكاب هذه الجرائم"، مشيرا إلى أن "قوات كبيرة من الشرطة، سرية وعلنية ستعمل في مراكز الاقتراع وفي المناطق المحيطة بها من أجل منع واكتشاف أي نشاط غير قانوني من شأنه المس بنقاء الانتخابات وسريانها الطبيعي".ويخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال 3 سنوات ونصف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.
https://sputnikarabic.ae/20221030/انتخابات-الكنيست-تكلف-إسرائيل-26-مليار-شيكل-1069649933.html
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إسرائيل, العالم, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, العالم, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل تنشر 18 ألف عنصر أمن عشية انتخابات الكنيست الـ25 عقب ورود إنذارات ساخنة
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قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست المقررة غدا الثلاثاء.
القدس - سبوتنيك. كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رقم قياسي في عدد الإنذارات لإمكانية وقوع عمليات، حيث وصل نحو 100 إنذار في الساعات الأخيرة".
ودخلت إسرائيل في مرحلة الصمت الانتخابي، بينما يواصل المتنافسون حملاتهم، ولم تتغير توقعات استطلاعات الرأي التي ترجح توازن القوى بين المعسكرين اليميني بقيادة، بنيامين نتنياهو، ويمين الوسط والوسط واليسار بقيادة الثنائي، بيني غانتس، ويائير لابيد.
وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، وسيم بدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الشرطة أكملت جهوزيتها واستعداداتها اللازمة لانتخابات الكنيست الـ25 لدولة إسرائيل، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء".
وأضاف بدر أنه "سيتم تجهيز الشرطة بقوات معززة في كافة أرجاء الدولة للسماح لجميع من لهم حق التصويت بالوصول بأمان وممارسة حقهم في التصويت في الآلاف من مراكز الاقتراع، وتم الانتهاء من تحضير الشرطة مع نهاية العمل على خطة ميدانية طويلة ومنظمة تمت إدارتها في قسم الأنشطة الميدانية في الشرطة وتحت المسؤولية الوطنية للجنة الانتخابات المركزية للكنيست".
وأوضح أنه "كجزء من استعدادات الشرطة الخاصة، في يوم الانتخابات للكنيست، سيعمل حوالي 18 آلاف شرطي وعنصر من حرس الحدود ومتطوعين في مجموعة متنوعة من المهام في كافة أرجاء الدولة، حيث سيتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة في مراكز الاقتراع المختلفة التي ستشمل أكثر من 13 ألف مركز اقتراع، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام وضمان امن وسلامة الجمهور, وضمان سريان العملية الديمقراطية بشكل طبيعي ووفقا للقانون".
كما أكد بدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الشرطة لن تسمح بانتهاك النظام العام وانتهاكات قانون الانتخابات وستعمل على إنفاذ واتخاذ الإجراءات ضد أي محاولة لارتكاب هذه الجرائم"، مشيرا إلى أن "قوات كبيرة من الشرطة، سرية وعلنية ستعمل في مراكز الاقتراع وفي المناطق المحيطة بها من أجل منع واكتشاف أي نشاط غير قانوني من شأنه المس بنقاء الانتخابات وسريانها الطبيعي".
ويخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال 3 سنوات ونصف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.