https://sputnikarabic.ae/20221031/إطلاق-صفارات-الإنذار-ودوي-انفجارات-عدة-في-مختلف-مدن-أوكرانيا-1069655160.html
إطلاق صفارات الإنذار ودوي انفجارات عدة في مختلف مدن أوكرانيا
إطلاق صفارات الإنذار ودوي انفجارات عدة في مختلف مدن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية، وذلك تزامنا مع غارات وقصف جوي. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T06:21+0000
2022-10-31T06:21+0000
2022-10-31T06:35+0000
العالم
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وأطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة كييف، وكذلك في مناطق وجيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيفتسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا.ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صورا ومقاطع فيديو لغارات جوية على العاصمة كييف وزابوروجيه وتشيرنيغوف ومناطق أخرى مجاورة لها.كما أعلن عمدة خاركيف، إيغور تيريكوف، عن سقوط صاروخين على منشآت استراتيجية في المدينة.كما وردت أنباء عن انقطاع الماء والكهرباء عن مناطق وضواحي كييف بعد ضربات جديدة على البنية التحتية.
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العالم
إطلاق صفارات الإنذار ودوي انفجارات عدة في مختلف مدن أوكرانيا
06:21 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية، وذلك تزامنا مع غارات وقصف جوي.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة كييف، وكذلك في مناطق وجيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيفتسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا.
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صورا ومقاطع فيديو لغارات جوية على العاصمة كييف وزابوروجيه وتشيرنيغوف ومناطق أخرى مجاورة لها.
كما أعلن عمدة خاركيف، إيغور تيريكوف، عن سقوط صاروخين على منشآت استراتيجية في المدينة.
كما وردت أنباء عن انقطاع الماء والكهرباء عن مناطق وضواحي كييف بعد ضربات جديدة على البنية التحتية.