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https://sputnikarabic.ae/20221031/ارتفاع-أسعار-القمح-بعد-تعليق-روسيا-العمل-بصفقة-الحبوب-1069658866.html
ارتفاع أسعار القمح بعد تعليق روسيا العمل بصفقة الحبوب
ارتفاع أسعار القمح بعد تعليق روسيا العمل بصفقة الحبوب
كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5%، وذلك بعد تعليق صفقة الحبوب من قبل روسيا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:48+0000
2022-10-31T07:48+0000
العالم
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.
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العالم

ارتفاع أسعار القمح بعد تعليق روسيا العمل بصفقة الحبوب

07:48 GMT 31.10.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5%، وذلك بعد تعليق صفقة الحبوب من قبل روسيا.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.
ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.
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