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https://sputnikarabic.ae/20221031/ارتفاع-عدد-قتلى-حادث-التدافع-في-كوريا-الجنوبية-إلى-154-شخصا-1069654665.html
ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا
ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا
قالت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى الناجم عن حادث التدافع الذي وقع مساء يوم السبت في منطقة إيتايون بالعاصمة سول خلال احتفال بعيد... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T05:35+0000
2022-10-31T05:35+0000
كوريا الجنوبية
سيئول
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ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة.وكان هناك 26 أجنبيا من بين القتلى في الحادث، فيما أصيب 15 آخرون بجروح.ويُعتقد بأن التدافع حدث بسبب اندفاع حشود هائلة إلى زقاق منحدر ضيق حيث سقطت الحشود على بعضها البعض في المنطقة الشهيرة بالنوادي الليلية في سول.وأعلنت الحكومة عن فترة حداد وطني لمدة أسبوع، بسبب المأساة تستمر حتى يوم السبت المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-الحداد-الوطني-على-ضحايا-حادث-التدافع-1069620633.html
كوريا الجنوبية
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كوريا الجنوبية, سيئول
كوريا الجنوبية, سيئول

ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا

05:35 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEحادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول السبت 29 أكتوبر 2022
حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول السبت 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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قالت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى الناجم عن حادث التدافع الذي وقع مساء يوم السبت في منطقة إيتايون بالعاصمة سول خلال احتفال بعيد الهالوين ارتفع خلال الليل.
ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة.
ومن المرشح أن يرتفع عدد القتلى، إذ ما زال هناك 33 شخصا في حالة حرجة.
وكان هناك 26 أجنبيا من بين القتلى في الحادث، فيما أصيب 15 آخرون بجروح.
ويُعتقد بأن التدافع حدث بسبب اندفاع حشود هائلة إلى زقاق منحدر ضيق حيث سقطت الحشود على بعضها البعض في المنطقة الشهيرة بالنوادي الليلية في سول.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع
أمس, 01:44 GMT
وأعلنت الحكومة عن فترة حداد وطني لمدة أسبوع، بسبب المأساة تستمر حتى يوم السبت المقبل.
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