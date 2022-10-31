https://sputnikarabic.ae/20221031/ارتفاع-عدد-قتلى-حادث-التدافع-في-كوريا-الجنوبية-إلى-154-شخصا-1069654665.html
ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا
ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا
قالت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى الناجم عن حادث التدافع الذي وقع مساء يوم السبت في منطقة إيتايون بالعاصمة سول خلال احتفال بعيد... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T05:35+0000
2022-10-31T05:35+0000
2022-10-31T05:35+0000
كوريا الجنوبية
سيئول
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ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة.وكان هناك 26 أجنبيا من بين القتلى في الحادث، فيما أصيب 15 آخرون بجروح.ويُعتقد بأن التدافع حدث بسبب اندفاع حشود هائلة إلى زقاق منحدر ضيق حيث سقطت الحشود على بعضها البعض في المنطقة الشهيرة بالنوادي الليلية في سول.وأعلنت الحكومة عن فترة حداد وطني لمدة أسبوع، بسبب المأساة تستمر حتى يوم السبت المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-الحداد-الوطني-على-ضحايا-حادث-التدافع-1069620633.html
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كوريا الجنوبية, سيئول
ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا
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قالت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى الناجم عن حادث التدافع الذي وقع مساء يوم السبت في منطقة إيتايون بالعاصمة سول خلال احتفال بعيد الهالوين ارتفع خلال الليل.
ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم
وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة.
ومن المرشح أن يرتفع عدد القتلى، إذ ما زال هناك 33 شخصا في حالة حرجة
.
وكان هناك 26 أجنبيا من بين القتلى في الحادث، فيما أصيب 15 آخرون بجروح.
ويُعتقد بأن التدافع حدث بسبب اندفاع حشود هائلة إلى زقاق منحدر ضيق حيث سقطت الحشود على بعضها البعض في المنطقة الشهيرة بالنوادي الليلية في سول.
وأعلنت الحكومة عن فترة حداد وطني لمدة أسبوع، بسبب المأساة تستمر حتى يوم السبت المقبل.