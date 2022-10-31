الأبد هو الآن... أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر
عُرضت أعمال فنية لأحد عشر فنانا من جميع أنحاء العالم في أهرامات الجيزة خلال النسخة الثانية من معرض "فن مصر" - "الأبد هو الآن".
قالت النحاتة المصرية تيريز أنطوان، مؤلفة كتاب التمويه 1.168: "هذه الأنواع من الأحداث تجعل الناس أقرب إلى الفن المعاصر".
وأوضحت تيريز: "أنه لأمر رائع أن تكون جزءًا من هذا الحدث العظيم، الذي جمع فنانين من جميع أنحاء العالم. هذا النوع من الأحداث تقرّب الناس من الفن المعاصر، وتكسر المحرمات في افتتاح صالات العرض التي لا يعرف عنها سوى عدد قليل من الناس. الآن، إنه مفتوح للجميع، حتى أولئك الذين ليسوا على علم بالفن، سيأتون لرؤية هذا.
وبدورها، علقت الفنانة التصويرية الإماراتية، زينب الهاشمي:
"أعتقد أن الفنانين قادرون على العمل بلغة الفن العالمية، ويمكنهم ربما إلهام الناس أو تثقيفهم، ورفع وعيهم بأهمية، كما تعلمون، أن لدينا هذا الكوكب فقط، لذلك علينا أن ننقذه".
استقطب الحدث العشرات من العديد من الفنانين من مختلف البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.
ويقام المعرض الفني الدولي "الأبد هو الآن" في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بالقرب من أهرامات الجيزة، ويحتفي بقوة الفن في المواقع التراثية.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazالإيطالية، مارغريتا زونينو، مسؤولة العلاقات العامة الفنية، تلتقط صورة سيلفي بالقرب من مجسم فني أطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، لفنان مجهول "سباي"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
الإيطالية، مارغريتا زونينو، مسؤولة العلاقات العامة الفنية، تلتقط صورة سيلفي بالقرب من مجسم فني أطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، لفنان مجهول "سباي"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazقطيع من الجمال تمر عبر غرفة تصوير على شكل هرم، للفنان الفرنسي جيه آر، على هضبة الأهرامات في الجيزة، مصر 29 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
قطيع من الجمال تمر عبر غرفة تصوير على شكل هرم، للفنان الفرنسي جيه آر، على هضبة الأهرامات في الجيزة، مصر 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazامرأة مصرية تلتقط صورة سيلفي أمام صورتها المطبوعة من غرفة تصوير على هضبة الأهرام في الجيزة، مصر 27 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
امرأة مصرية تلتقط صورة سيلفي أمام صورتها المطبوعة من غرفة تصوير على هضبة الأهرام في الجيزة، مصر 27 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazتركيب فني للفنان الإيطالي إميليو فيرو، أُطلق عليه اسم "بوابة النور"، يقع على هضبة الأهرامات، حيث يظهر التثبيت للفنان الفرنسي الملقب بـ "جيزة إنسايد أوت" في الخلفية (يسار) في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
تركيب فني للفنان الإيطالي إميليو فيرو، أُطلق عليه اسم "بوابة النور"، يقع على هضبة الأهرامات، حيث يظهر التثبيت للفنان الفرنسي الملقب بـ "جيزة إنسايد أوت" في الخلفية (يسار) في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerمحمد الفرج يقف بالقرب من التركيب الفني الخاص به، الملقب بـ "حراس الريح" على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر، 27 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
محمد الفرج يقف بالقرب من التركيب الفني الخاص به، الملقب بـ "حراس الريح" على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر، 27 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerتركيب فني للفنان التونسي السيد، بعنوان "أسرار الزمن"، يقع على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر 27 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
تركيب فني للفنان التونسي السيد، بعنوان "أسرار الزمن"، يقع على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر 27 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerيلتقط الزائرون صورة سيلفي بالقرب من تركيب فني للفنانة الكاميرونية باسكال مارثين تايو، الملقب بـ "أحلام في الجيزة" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
يلتقط الزائرون صورة سيلفي بالقرب من تركيب فني للفنانة الكاميرونية باسكال مارثين تايو، الملقب بـ "أحلام في الجيزة" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerالفنانة البريطانية الأمريكية ناتالي كلارك تقف بجانب عملها التركيبي الملقب بـ "روح حتحور"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
الفنانة البريطانية الأمريكية ناتالي كلارك تقف بجانب عملها التركيبي الملقب بـ "روح حتحور"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerيلتقط الزوار صورة سيلفي بالقرب من تركيب لفنان مجهول "سباي"، أُطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
يلتقط الزوار صورة سيلفي بالقرب من تركيب لفنان مجهول "سباي"، أُطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazامرأة تسير أمام عمل فني إيطالي إيميليو فيرو، أطلق عليه اسم "بوابة النور" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
امرأة تسير أمام عمل فني إيطالي إيميليو فيرو، أطلق عليه اسم "بوابة النور" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022