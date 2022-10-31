https://sputnikarabic.ae/20221031/الأبد-هو-الآن-أهرامات-الجيزة-وجهة-الفن-المعاصر-1069664373.html

الأبد هو الآن... أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر

الأبد هو الآن... أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر

عُرضت أعمال فنية لأحد عشر فنانا من جميع أنحاء العالم في أهرامات الجيزة خلال النسخة الثانية من معرض "فن مصر" - "الأبد هو الآن". 31.10.2022, سبوتنيك عربي

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قالت النحاتة المصرية تيريز أنطوان، مؤلفة كتاب التمويه 1.168: "هذه الأنواع من الأحداث تجعل الناس أقرب إلى الفن المعاصر".وبدورها، علقت الفنانة التصويرية الإماراتية، زينب الهاشمي:استقطب الحدث العشرات من العديد من الفنانين من مختلف البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.ويقام المعرض الفني الدولي "الأبد هو الآن" في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بالقرب من أهرامات الجيزة، ويحتفي بقوة الفن في المواقع التراثية.

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