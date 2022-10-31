عربي
الخارجية الروسية تؤكد أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية
https://sputnikarabic.ae/20221031/الأبد-هو-الآن-أهرامات-الجيزة-وجهة-الفن-المعاصر-1069664373.html
الأبد هو الآن... أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر
الأبد هو الآن... أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر
عُرضت أعمال فنية لأحد عشر فنانا من جميع أنحاء العالم في أهرامات الجيزة خلال النسخة الثانية من معرض "فن مصر" - "الأبد هو الآن". 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T09:45+0000
2022-10-31T09:45+0000
مصر
أخبار مصر الآن
وسائط متعددة
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1069665399_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_6fcfc4198de90cd46e1433b4f1cdc36e.jpg
قالت النحاتة المصرية تيريز أنطوان، مؤلفة كتاب التمويه 1.168: "هذه الأنواع من الأحداث تجعل الناس أقرب إلى الفن المعاصر".وبدورها، علقت الفنانة التصويرية الإماراتية، زينب الهاشمي:استقطب الحدث العشرات من العديد من الفنانين من مختلف البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.ويقام المعرض الفني الدولي "الأبد هو الآن" في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بالقرب من أهرامات الجيزة، ويحتفي بقوة الفن في المواقع التراثية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1069665399_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5cfb2f5109d616021610ba5697f117c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, مصر, أخبار مصر الآن, وسائط متعددة, صور
фото, مصر, أخبار مصر الآن, وسائط متعددة, صور

الأبد هو الآن... أهرامات الجيزة وجهة الفن المعاصر

09:45 GMT 31.10.2022
تابعنا عبرTelegram
عُرضت أعمال فنية لأحد عشر فنانا من جميع أنحاء العالم في أهرامات الجيزة خلال النسخة الثانية من معرض "فن مصر" - "الأبد هو الآن".
قالت النحاتة المصرية تيريز أنطوان، مؤلفة كتاب التمويه 1.168: "هذه الأنواع من الأحداث تجعل الناس أقرب إلى الفن المعاصر".

وأوضحت تيريز: "أنه لأمر رائع أن تكون جزءًا من هذا الحدث العظيم، الذي جمع فنانين من جميع أنحاء العالم. هذا النوع من الأحداث تقرّب الناس من الفن المعاصر، وتكسر المحرمات في افتتاح صالات العرض التي لا يعرف عنها سوى عدد قليل من الناس. الآن، إنه مفتوح للجميع، حتى أولئك الذين ليسوا على علم بالفن، سيأتون لرؤية هذا.

وبدورها، علقت الفنانة التصويرية الإماراتية، زينب الهاشمي:
"أعتقد أن الفنانين قادرون على العمل بلغة الفن العالمية، ويمكنهم ربما إلهام الناس أو تثقيفهم، ورفع وعيهم بأهمية، كما تعلمون، أن لدينا هذا الكوكب فقط، لذلك علينا أن ننقذه".
استقطب الحدث العشرات من العديد من الفنانين من مختلف البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.
ويقام المعرض الفني الدولي "الأبد هو الآن" في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بالقرب من أهرامات الجيزة، ويحتفي بقوة الفن في المواقع التراثية.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazالإيطالية، مارغريتا زونينو، مسؤولة العلاقات العامة الفنية، تلتقط صورة سيلفي بالقرب من مجسم فني أطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، لفنان مجهول "سباي"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
الإيطالية، مارغريتا زونينو، مسؤولة العلاقات العامة الفنية، تلتقط صورة سيلفي بالقرب من مجسم فني أطلق عليه اسم الجرم السماوي: تحت نفس الشمس، لفنان مجهول سباي، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
الإيطالية، مارغريتا زونينو، مسؤولة العلاقات العامة الفنية، تلتقط صورة سيلفي بالقرب من مجسم فني أطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، لفنان مجهول "سباي"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazقطيع من الجمال تمر عبر غرفة تصوير على شكل هرم، للفنان الفرنسي جيه آر، على هضبة الأهرامات في الجيزة، مصر 29 أكتوبر 2022.
قطيع من الجمال تمر عبر غرفة تصوير على شكل هرم، للفنان الفرنسي جيه آر، على هضبة الأهرامات في الجيزة، مصر 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
قطيع من الجمال تمر عبر غرفة تصوير على شكل هرم، للفنان الفرنسي جيه آر، على هضبة الأهرامات في الجيزة، مصر 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazامرأة مصرية تلتقط صورة سيلفي أمام صورتها المطبوعة من غرفة تصوير على هضبة الأهرام في الجيزة، مصر 27 أكتوبر 2022.
امرأة مصرية تلتقط صورة سيلفي أمام صورتها المطبوعة من غرفة تصوير على هضبة الأهرام في الجيزة، مصر 27 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
امرأة مصرية تلتقط صورة سيلفي أمام صورتها المطبوعة من غرفة تصوير على هضبة الأهرام في الجيزة، مصر 27 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazتركيب فني للفنان الإيطالي إميليو فيرو، أُطلق عليه اسم "بوابة النور"، يقع على هضبة الأهرامات، حيث يظهر التثبيت للفنان الفرنسي الملقب بـ "جيزة إنسايد أوت" في الخلفية (يسار) في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
تركيب فني للفنان الإيطالي إميليو فيرو، أُطلق عليه اسم بوابة النور، يقع على هضبة الأهرامات، حيث يظهر التثبيت للفنان الفرنسي الملقب بـ جيزة إنسايد أوت في الخلفية (يسار) في الجيزة في 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
تركيب فني للفنان الإيطالي إميليو فيرو، أُطلق عليه اسم "بوابة النور"، يقع على هضبة الأهرامات، حيث يظهر التثبيت للفنان الفرنسي الملقب بـ "جيزة إنسايد أوت" في الخلفية (يسار) في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerمحمد الفرج يقف بالقرب من التركيب الفني الخاص به، الملقب بـ "حراس الريح" على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر، 27 أكتوبر 2022
محمد الفرج يقف بالقرب من التركيب الفني الخاص به، الملقب بـ حراس الريح على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر، 27 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
محمد الفرج يقف بالقرب من التركيب الفني الخاص به، الملقب بـ "حراس الريح" على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر، 27 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerتركيب فني للفنان التونسي السيد، بعنوان "أسرار الزمن"، يقع على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر 27 أكتوبر 2022
تركيب فني للفنان التونسي السيد، بعنوان أسرار الزمن، يقع على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر 27 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
تركيب فني للفنان التونسي السيد، بعنوان "أسرار الزمن"، يقع على هضبة الأهرامات في الجيزة في مصر 27 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerيلتقط الزائرون صورة سيلفي بالقرب من تركيب فني للفنانة الكاميرونية باسكال مارثين تايو، الملقب بـ "أحلام في الجيزة" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
يلتقط الزائرون صورة سيلفي بالقرب من تركيب فني للفنانة الكاميرونية باسكال مارثين تايو، الملقب بـ أحلام في الجيزة على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
يلتقط الزائرون صورة سيلفي بالقرب من تركيب فني للفنانة الكاميرونية باسكال مارثين تايو، الملقب بـ "أحلام في الجيزة" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerالفنانة البريطانية الأمريكية ناتالي كلارك تقف بجانب عملها التركيبي الملقب بـ "روح حتحور"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
الفنانة البريطانية الأمريكية ناتالي كلارك تقف بجانب عملها التركيبي الملقب بـ روح حتحور، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
الفنانة البريطانية الأمريكية ناتالي كلارك تقف بجانب عملها التركيبي الملقب بـ "روح حتحور"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerيلتقط الزوار صورة سيلفي بالقرب من تركيب لفنان مجهول "سباي"، أُطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022.
يلتقط الزوار صورة سيلفي بالقرب من تركيب لفنان مجهول سباي، أُطلق عليه اسم الجرم السماوي: تحت نفس الشمس، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
يلتقط الزوار صورة سيلفي بالقرب من تركيب لفنان مجهول "سباي"، أُطلق عليه اسم "الجرم السماوي: تحت نفس الشمس"، على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Bazامرأة تسير أمام عمل فني إيطالي إيميليو فيرو، أطلق عليه اسم "بوابة النور" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
امرأة تسير أمام عمل فني إيطالي إيميليو فيرو، أطلق عليه اسم بوابة النور على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
امرأة تسير أمام عمل فني إيطالي إيميليو فيرو، أطلق عليه اسم "بوابة النور" على هضبة الأهرامات في الجيزة في 27 أكتوبر 2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала