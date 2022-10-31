https://sputnikarabic.ae/20221031/الأردن-يخفض-أسعار-البنزين-بدءا-من-نوفمبر-1069682912.html
الأردن يخفض أسعار البنزين بدءا من نوفمبر
الأردن يخفض أسعار البنزين بدءا من نوفمبر
قررت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، خفض أسعار البنزين، بدءا من غد الثلاثاء، الموافق الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T15:52+0000
2022-10-31T15:52+0000
2022-10-31T15:52+0000
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وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر نوفمبر 910 فلسات/لتر بدلا من 925 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1155 فلسا/لتر بدلا من 1170 فلسا/لتر، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.في المقابل، قررت اللجنة أن ترفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعري الديزل والكاز 860 فلسا/لتر بدلا من 825 فلسا/لتر.يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، قررت خفض أسعار البنزين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ليصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر أكتوبر 925 فلسا للتر، بدلا من 985 فلسا للتر، وأصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر.كما ارتفع سعر الديزل والكاز في الأردن لشهر أكتوبر، ليصبح 825 فلسا للتر بدلا من 790 فلسا للتر.
https://sputnikarabic.ae/20220630/الأردن-يرفع-سعر-البنزين-والديزل-وباقي-المشتقات-النفطية-للشهر-الثالث-على-التوالي-1064471976.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يخفض أسعار البنزين بدءا من نوفمبر
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قررت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، خفض أسعار البنزين، بدءا من غد الثلاثاء، الموافق الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر نوفمبر 910 فلسات/لتر بدلا من 925 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1155 فلسا/لتر بدلا من 1170 فلسا/لتر، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
في المقابل، قررت اللجنة أن ترفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعري الديزل والكاز 860 فلسا/لتر بدلا من 825 فلسا/لتر.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، قررت خفض أسعار البنزين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول
الجاري، ليصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر أكتوبر 925 فلسا للتر، بدلا من 985 فلسا للتر، وأصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر.
كما ارتفع سعر الديزل والكاز في الأردن لشهر أكتوبر، ليصبح 825 فلسا للتر بدلا من 790 فلسا للتر.