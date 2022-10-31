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الحكومة الصومالية تخصص مليون دولار لعلاج جرحى تفجيري مقديشو
الحكومة الصومالية تخصص مليون دولار لعلاج جرحى تفجيري مقديشو
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأحد، تخصيص مليون دولار لعلاج مصابي التفجير الانتحاري المزدوج بمقديشو. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:13+0000
2022-10-31T07:13+0000
الصومال
تفجير انتحاري
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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن: "مجلس الوزراء خصص مبلغ مليون دولار لدعم علاج المصابين في التفجير الذي حدث عند تقاطع "زوبي" الحيوي وسط العاصمة".كما قررت الحكومة إعادة فتح بنك الدم المركزي لزيادة الخدمات الصحية في البلاد، وفقا للبيان.وأسفر هجوم وقع يوم السبت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو.وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي وسط العاصمة مقديشو، ما أسفر عن عدد من القتلى.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الصومالي-يقتل-100-مسلح-من-حركة-الشباب-1069626044.html
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الصومال, تفجير انتحاري
الصومال, تفجير انتحاري

الحكومة الصومالية تخصص مليون دولار لعلاج جرحى تفجيري مقديشو

07:13 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالتفجير الإرهابي في العاصمة مقديشو والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، السبت، 29 أكتوبر 2022
التفجير الإرهابي في العاصمة مقديشو والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، السبت، 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأحد، تخصيص مليون دولار لعلاج مصابي التفجير الانتحاري المزدوج بمقديشو.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن: "مجلس الوزراء خصص مبلغ مليون دولار لدعم علاج المصابين في التفجير الذي حدث عند تقاطع "زوبي" الحيوي وسط العاصمة".
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
الجيش الصومالي يقتل 100 مسلح من حركة الشباب
أمس, 09:17 GMT
كما قررت الحكومة إعادة فتح بنك الدم المركزي لزيادة الخدمات الصحية في البلاد، وفقا للبيان.
وأسفر هجوم وقع يوم السبت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو.
وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي وسط العاصمة مقديشو، ما أسفر عن عدد من القتلى.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.
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