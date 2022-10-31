https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الإيرانية-تشدد-على-عدم-قانونية-أي-عقوبات-ألمانية-على-الحرس-الثوري-1069662330.html
الخارجية الإيرانية تشدد على عدم قانونية أي عقوبات ألمانية على الحرس الثوري
الخارجية الإيرانية تشدد على عدم قانونية أي عقوبات ألمانية على الحرس الثوري
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن الحرس الثوري الإيراني، يعد مؤسسة رسمية وأي خطوة لفرض عقوبات عليه من قبل ألمانيا أو وضعه على قوائم الإرهاب... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:45+0000
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طهران - سبوتنيك. وأوضح كنعاني، في المؤتمر الأسبوعي، اليوم الاثنين أن " الحرس الثوري الإيراني يعتبر مؤسسة عسكرية رسمية إيرانية وأي خطوة لفرض عقوبات عليه من قبل ألمانيا او وضعه على قائمة الإرهاب نعتبره إجراء غير قانوني وغير بناءة".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن "برلين والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب".وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة إذاعية: "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وأننا سندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب"، حسب قناة "يورونيوز" الأوروبية.وأضافت بيربوك أنه "لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب".يذكر أن ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها فرضت قيودا على دخول الإيرانيين لأراضيها، وذلك بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ردا على وضع حقوق الإنسان في إيران.
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الخارجية الإيرانية تشدد على عدم قانونية أي عقوبات ألمانية على الحرس الثوري
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن الحرس الثوري الإيراني، يعد مؤسسة رسمية وأي خطوة لفرض عقوبات عليه من قبل ألمانيا أو وضعه على قوائم الإرهاب غير قانونية، داعيا برلين إلى عدم التضحية بمصالحها مع طهران لأهداف سياسية قصيرة المدى.
طهران - سبوتنيك. وأوضح كنعاني، في المؤتمر الأسبوعي، اليوم الاثنين أن " الحرس الثوري الإيراني يعتبر مؤسسة عسكرية رسمية إيرانية وأي خطوة لفرض عقوبات عليه من قبل ألمانيا او وضعه على قائمة الإرهاب نعتبره إجراء غير قانوني وغير بناءة".
وتابع كنعاني، "نحث برلين على عدم التضحية بمصالحها مع طهران لأهداف سياسية قصيرة المدى".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الألمانية
، مساء اليوم الأحد، أن "برلين والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة إذاعية: "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وأننا سندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب"، حسب قناة
"يورونيوز" الأوروبية.
وأضافت بيربوك أنه "لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب".
يذكر أن ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها فرضت قيودا على دخول الإيرانيين لأراضيها، وذلك بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ردا على وضع حقوق الإنسان في إيران.