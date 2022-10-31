https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-المرشح-لمنصب-السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ينتظر-الموافقة-من-السلطات-الليبية-1069669765.html
الخارجية الروسية تؤكد أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية
الخارجية الروسية تؤكد أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T10:33+0000
2022-10-31T10:33+0000
2022-10-31T10:42+0000
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. أشار بوغدانوف في تصريحات للصحفيين إلى أنه تم إرسال السفير روسي لدى ليبيا، وينتظر موعدا من السلطات الليبية، وأن ممثلو روسيا ذهبوا إلى ليبيا لحل قضية فتح سفارة. وقال: "العمل جاري بالفعل، أرسلنا مجموعة متقدمة إلى الموقع، والآن مرشحنا لمنصب السفير الذي خضع لإجراءات الموافقة هنا، في انتظار الموافقة على التعيين من السلطات الليبية".وفي الشهر الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أن السفارة ستفتح في المستقبل القريب، نحتاج الآن إلى حل المشكلات التنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل الآن ونحتاج مؤقتًا إلى الفنادق".وأضاف بوغدانوف بالقول "في المستقبل القريب سيتم الإعلان عن تعيين سفير".وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غازبروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220919/نائب-وزير-خارجية-روسيا-نعتزم-فتح-سفارتنا-في-ليبيا-قريبا-1067935020.html
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روسيا, أخبار ليبيا اليوم
الخارجية الروسية تؤكد أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية
10:33 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية.
موسكو - سبوتنيك. أشار بوغدانوف في تصريحات للصحفيين إلى أنه تم إرسال السفير روسي لدى ليبيا، وينتظر موعدا من السلطات الليبية، وأن ممثلو روسيا ذهبوا إلى ليبيا لحل قضية فتح سفارة.
وقال: "العمل جاري بالفعل، أرسلنا مجموعة متقدمة إلى الموقع، والآن مرشحنا لمنصب السفير الذي خضع لإجراءات الموافقة هنا، في انتظار الموافقة على التعيين من السلطات الليبية".
وفي الشهر الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أن السفارة ستفتح في المستقبل القريب، نحتاج الآن إلى حل المشكلات التنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل الآن ونحتاج مؤقتًا إلى الفنادق".
وأضاف بوغدانوف بالقول "في المستقبل القريب سيتم الإعلان عن تعيين سفير".
وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية
المتوقفة قبل 10 سنوات، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غازبروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.