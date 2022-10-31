https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-المرشح-لمنصب-السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ينتظر-الموافقة-من-السلطات-الليبية-1069669765.html

الخارجية الروسية تؤكد أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية

الخارجية الروسية تؤكد أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر الموافقة من السلطات الليبية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن المرشح لمنصب السفير الروسي لدى ليبيا ينتظر... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T10:33+0000

2022-10-31T10:33+0000

2022-10-31T10:42+0000

روسيا

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/19/1036411936_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_1f66b6044d9d5739a4d7a60a2554d864.jpg

موسكو - سبوتنيك. أشار بوغدانوف في تصريحات للصحفيين إلى أنه تم إرسال السفير روسي لدى ليبيا، وينتظر موعدا من السلطات الليبية، وأن ممثلو روسيا ذهبوا إلى ليبيا لحل قضية فتح سفارة. وقال: "العمل جاري بالفعل، أرسلنا مجموعة متقدمة إلى الموقع، والآن مرشحنا لمنصب السفير الذي خضع لإجراءات الموافقة هنا، في انتظار الموافقة على التعيين من السلطات الليبية".وفي الشهر الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أن السفارة ستفتح في المستقبل القريب، نحتاج الآن إلى حل المشكلات التنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل الآن ونحتاج مؤقتًا إلى الفنادق".وأضاف بوغدانوف بالقول "في المستقبل القريب سيتم الإعلان عن تعيين سفير".وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غازبروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20220919/نائب-وزير-خارجية-روسيا-نعتزم-فتح-سفارتنا-في-ليبيا-قريبا-1067935020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ليبيا اليوم