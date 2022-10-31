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https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الهولندي-لدى-موسكو-وتقدم-احتجاجا-شديد-اللهجة--1069679871.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي لدى موسكو وتقدم احتجاجا شديد اللهجة
الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي لدى موسكو وتقدم احتجاجا شديد اللهجة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الهولندي لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T15:42+0000
2022-10-31T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان على موقع الخارجية: "تم استدعاء سفير هولندا لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية".وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة، على خلفية محاولة ممثل المخابرات البريطانية، تجنيد الملحق العسكري بالسفارة الروسية، في لاهاي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تم ارتكاب العديد من هذه الاستفزازات ضد الموظفين الروس، على أراضي هولندا، من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، والتي، كما نرى، تشعر وكأنها في بيتها على الأراضي الهولندية".وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، في الحديقة، اقترب ممثلو وكالة المخابرات المركزية من دبلوماسي روسي من البعثة الدائمة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، كانوا يحاولون إقناع الملحق بالسفارة الروسية، بالتعاون في المنطقة المغلقة من مطار سخيبول، في أمستردام.وبحسب الخارجية، فإن السلطات وهيئات إنفاذ القانون في هولندا "لا توقف مثل هذه الأعمال غير القانونية فحسب؛ بل تشارك فيها بنفسها".وكما ذكرت الخارجية الروسية، فإنه، في أبريل/نيسان الماضي، "حاول ضباط المخابرات الهولندية تجنيد ثلاثة دبلوماسيين روس، سبق إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".وفي يوليو/ تموز عام 2020، عُثر على أجهزة تنصت في سيارة أحد الدبلوماسيين الروس العاملين بسفارة البلاد في لاهاي، أثناء الصيانة الدورية.
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الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي لدى موسكو وتقدم احتجاجا شديد اللهجة

15:42 GMT 31.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الهولندي لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان على موقع الخارجية: "تم استدعاء سفير هولندا لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية".
وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة، على خلفية محاولة ممثل المخابرات البريطانية، تجنيد الملحق العسكري بالسفارة الروسية، في لاهاي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

تم التأكيد، خلال المحادثة، على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير مقبولة، وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتعيق السير الطبيعي لعمل البعثات الخارجية الروسية".

وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تم ارتكاب العديد من هذه الاستفزازات ضد الموظفين الروس، على أراضي هولندا، من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، والتي، كما نرى، تشعر وكأنها في بيتها على الأراضي الهولندية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، في الحديقة، اقترب ممثلو وكالة المخابرات المركزية من دبلوماسي روسي من البعثة الدائمة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
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12:28 GMT
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، كانوا يحاولون إقناع الملحق بالسفارة الروسية، بالتعاون في المنطقة المغلقة من مطار سخيبول، في أمستردام.
وبحسب الخارجية، فإن السلطات وهيئات إنفاذ القانون في هولندا "لا توقف مثل هذه الأعمال غير القانونية فحسب؛ بل تشارك فيها بنفسها".
وكما ذكرت الخارجية الروسية، فإنه، في أبريل/نيسان الماضي، "حاول ضباط المخابرات الهولندية تجنيد ثلاثة دبلوماسيين روس، سبق إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وفي يوليو/ تموز عام 2020، عُثر على أجهزة تنصت في سيارة أحد الدبلوماسيين الروس العاملين بسفارة البلاد في لاهاي، أثناء الصيانة الدورية.
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