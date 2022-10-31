https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الهولندي-لدى-موسكو-وتقدم-احتجاجا-شديد-اللهجة--1069679871.html

الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي لدى موسكو وتقدم احتجاجا شديد اللهجة

الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي لدى موسكو وتقدم احتجاجا شديد اللهجة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الهولندي لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T15:42+0000

2022-10-31T15:42+0000

2022-10-31T15:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان على موقع الخارجية: "تم استدعاء سفير هولندا لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية".وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة، على خلفية محاولة ممثل المخابرات البريطانية، تجنيد الملحق العسكري بالسفارة الروسية، في لاهاي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تم ارتكاب العديد من هذه الاستفزازات ضد الموظفين الروس، على أراضي هولندا، من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، والتي، كما نرى، تشعر وكأنها في بيتها على الأراضي الهولندية".وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، في الحديقة، اقترب ممثلو وكالة المخابرات المركزية من دبلوماسي روسي من البعثة الدائمة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، كانوا يحاولون إقناع الملحق بالسفارة الروسية، بالتعاون في المنطقة المغلقة من مطار سخيبول، في أمستردام.وبحسب الخارجية، فإن السلطات وهيئات إنفاذ القانون في هولندا "لا توقف مثل هذه الأعمال غير القانونية فحسب؛ بل تشارك فيها بنفسها".وكما ذكرت الخارجية الروسية، فإنه، في أبريل/نيسان الماضي، "حاول ضباط المخابرات الهولندية تجنيد ثلاثة دبلوماسيين روس، سبق إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".وفي يوليو/ تموز عام 2020، عُثر على أجهزة تنصت في سيارة أحد الدبلوماسيين الروس العاملين بسفارة البلاد في لاهاي، أثناء الصيانة الدورية.

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