https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-الصينية-تدعو-للحد-من-التصعيد-في-أوكرانيا-1069660908.html
الخارجية الصينية تدعو للحد من التصعيد في أوكرانيا
الخارجية الصينية تدعو للحد من التصعيد في أوكرانيا
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى اتخاذ تدابير لمنع التصعيد في أوكرانيا وخروج... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن "الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن أوكرانيا وعدد من القضايا الأخرى، وأكد وانغ يي أنه يتعين على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات بهدوء وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد أو حتى إخراج الوضع عن السيطرة".وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.وقال برايس، "ناقش الوزير (بلينكن) الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمسؤولية".وأضاف "كما أثار الوزير قضية روسيا وأوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي"، وطبقا للبيان، أثار بلينكن أيضا قضية تدهور الوضع الإنساني والأمني في هايتي.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، تعهد وانغ يي بدعم بلاده لروسيا في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية.
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أخبار العالم الآن, الصين, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, الصين, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية تدعو للحد من التصعيد في أوكرانيا
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى اتخاذ تدابير لمنع التصعيد في أوكرانيا وخروج الوضع عن السيطرة.
سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن "الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن أوكرانيا وعدد من القضايا الأخرى، وأكد وانغ يي أنه يتعين على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات بهدوء وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد أو حتى إخراج الوضع عن السيطرة".
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
وقال برايس، "ناقش الوزير (بلينكن) الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة
وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمسؤولية".
وأضاف "كما أثار الوزير قضية روسيا وأوكرانيا
والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي"، وطبقا للبيان، أثار بلينكن أيضا قضية تدهور الوضع الإنساني والأمني في هايتي.
يذكر أنه يوم الخميس الماضي، تعهد وانغ يي بدعم بلاده لروسيا في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية.