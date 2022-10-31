https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-المولدوفية-تعلن-أحد-موظفي-السفارة-الروسية-لديها-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1069683180.html
الخارجية المولدوفية تعلن أحد موظفي السفارة الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه
الخارجية المولدوفية تعلن أحد موظفي السفارة الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه
أعلنت وزارة الخارجية المولودوفية، اليوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الروسية لدى العاصمة كيشيناو "شخصا غير مرغوب فيه"، وعليه مغادرة البلاد. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:09+0000
2022-10-31T16:09+0000
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كيشيناو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تعلن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أنها اتخذت قرارا بإعلان ممثل السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد".وتم إبلاغ الجانب الروسي بهذا القرار، عقب استدعاء سفير روسيا الاتحادية، أوليغ فاسنيتسوف، إلى مقر وزارة الخارجية في كيشيناو.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت عدة دول غربية بينها ألمانيا وإيطاليا، حملة طرد للدبلوماسيين الروس بذرائع واهية كنوع من أنواع الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية.إلا أن روسيا أكدت أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا متواصلة، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة، وأن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها كاملة.
https://sputnikarabic.ae/20220410/موسكو-قد-نوسع-قائمة-الأشخاص-غير-المرغوب-فيهم-من-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-إذا-لزم-الأمر-1061052679.html
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العالم, مولدوفا, روسيا
الخارجية المولدوفية تعلن أحد موظفي السفارة الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه
16:09 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 16:29 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية المولودوفية، اليوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الروسية لدى العاصمة كيشيناو "شخصا غير مرغوب فيه"، وعليه مغادرة البلاد.
كيشيناو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تعلن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أنها اتخذت قرارا بإعلان ممثل السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه
، وإلزامه بمغادرة البلاد".
وتم إبلاغ الجانب الروسي بهذا القرار، عقب استدعاء سفير روسيا الاتحادية، أوليغ فاسنيتسوف، إلى مقر وزارة الخارجية في كيشيناو.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت عدة دول غربية بينها ألمانيا وإيطاليا، حملة طرد للدبلوماسيين الروس
بذرائع واهية كنوع من أنواع الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية.
إلا أن روسيا أكدت أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا متواصلة، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة، وأن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها كاملة.