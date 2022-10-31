https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-المولدوفية-تعلن-أحد-موظفي-السفارة-الروسية-لديها-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1069683180.html

الخارجية المولدوفية تعلن أحد موظفي السفارة الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه

الخارجية المولدوفية تعلن أحد موظفي السفارة الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه

أعلنت وزارة الخارجية المولودوفية، اليوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الروسية لدى العاصمة كيشيناو "شخصا غير مرغوب فيه"، وعليه مغادرة البلاد. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T16:09+0000

2022-10-31T16:09+0000

2022-10-31T16:29+0000

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كيشيناو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تعلن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أنها اتخذت قرارا بإعلان ممثل السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد".وتم إبلاغ الجانب الروسي بهذا القرار، عقب استدعاء سفير روسيا الاتحادية، أوليغ فاسنيتسوف، إلى مقر وزارة الخارجية في كيشيناو.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت عدة دول غربية بينها ألمانيا وإيطاليا، حملة طرد للدبلوماسيين الروس بذرائع واهية كنوع من أنواع الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية.إلا أن روسيا أكدت أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا متواصلة، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة، وأن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها كاملة.

https://sputnikarabic.ae/20220410/موسكو-قد-نوسع-قائمة-الأشخاص-غير-المرغوب-فيهم-من-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-إذا-لزم-الأمر-1061052679.html

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