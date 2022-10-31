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الدفاع الروسية تعلن مواصلة ضرباتها العسكرية على منشآت الطاقة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن مواصلة ضرباتها العسكرية على منشآت الطاقة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن مواصلة ضرباتها العسكرية على منشآت الطاقة والمراكز التابعة للقوات المسلحة في أوكرانيا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T10:41+0000
2022-10-31T11:09+0000
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وجاء في إحاطة وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جديدة بصواريخ كروز على أنظمة القيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية حيدت مجموعات عسكرية أوكرانية وأجنبية على محور كوبيانسك، كما قضت القوات الجوية الروسية على مجموعة عسكرية من 110 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الدبابات والعربات المصفحة العسكرية في منطقة خاركوف ونيكولايفكا وكوزيموفكا.وأكدت الدفاع الروسية أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية باتجاه محور كراسني ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عسكريا وتم تدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بوباسنا ونوفونيكانوروفكا في لوغانسك وميتشنيكوفو في مقاطعة خاركوف وفولنوفاكيا وكيريلوفكا ونيكولسكوي من دونيتسك الشعبية وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون.كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق مستوطنات نوفايا كامينكا ونوفاليكساندريفكا ومقاطعة خيرسون وتيرني وكولوديزي في دونيتسك.كما تم اعتراض أربع قذائف صاروخية من نوع "هيمارس" و 7 صواريخ هارم المضادة للرادارات في الجو في مناطق مستوطنتي نوفايا كاخوفكا وأنتونوفكا بمقاطعة خيرسون.
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الدفاع الروسية تعلن مواصلة ضرباتها العسكرية على منشآت الطاقة في أوكرانيا

10:41 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 31.10.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن مواصلة ضرباتها العسكرية على منشآت الطاقة والمراكز التابعة للقوات المسلحة في أوكرانيا.
وجاء في إحاطة وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جديدة بصواريخ كروز على أنظمة القيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية حيدت مجموعات عسكرية أوكرانية وأجنبية على محور كوبيانسك، كما قضت القوات الجوية الروسية على مجموعة عسكرية من 110 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الدبابات والعربات المصفحة العسكرية في منطقة خاركوف ونيكولايفكا وكوزيموفكا.
وأكدت الدفاع الروسية أن القوات الروسية تصدت لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية باتجاه محور كراسني ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عسكريا وتم تدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بوباسنا ونوفونيكانوروفكا في لوغانسك وميتشنيكوفو في مقاطعة خاركوف وفولنوفاكيا وكيريلوفكا ونيكولسكوي من دونيتسك الشعبية وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون.
كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق مستوطنات نوفايا كامينكا ونوفاليكساندريفكا ومقاطعة خيرسون وتيرني وكولوديزي في دونيتسك.
كما تم اعتراض أربع قذائف صاروخية من نوع "هيمارس" و 7 صواريخ هارم المضادة للرادارات في الجو في مناطق مستوطنتي نوفايا كاخوفكا وأنتونوفكا بمقاطعة خيرسون.
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