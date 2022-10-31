https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-المولدوفية-تعتبر-إسقاط-صاروخ-على-أراضيها-بمضادات-أوكرانية-لا-يمثل-انتهاكا-لمجالها-الجوي-1069671256.html
الدفاع المولدوفية تعتبر إسقاط صاروخ على أراضيها بمضادات أوكرانية لا يمثل انتهاكا لمجالها الجوي
الدفاع المولدوفية تعتبر إسقاط صاروخ على أراضيها بمضادات أوكرانية لا يمثل انتهاكا لمجالها الجوي
اعتبرت وزارة الدفاع المولدوفية أن سقوط صاروخ بأنظمة الدفاع الأوكرانية على أراضيها لا يمثل انتهاكا للمجال الجوي للبلاد، وذلك في تعليقها على سقوط شظايا صاروخ على... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T11:38+0000
2022-10-31T11:38+0000
2022-10-31T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت الدفاع المولدوفية: "في سياق الحادث، نعلمكم أن أنظمة المراقبة الجوية للجيش الوطني (المولدوفي) لم تسجل رحلات غير قانونية في المجال الجوي لمولدوفا".وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت فريقا من خبراء المتفجرات إلى المكان الذي سقطت فيه شظايا الصاروخ.يذكر أنه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية المولدوفية أن صاروخا أسقطه نظام الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية الواقعة شمالي البلاد، ولم تقع إصابات، لكن النوافذ تحطمت في عدة منازل.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وشنت القوات الروسية هجمات صاروخية متنوعة على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-الروسية-تعلن-مواصلة-ضرباتها-العسكرية-على-منشآت-الطاقة-في-أوكرانيا-1069670120.html
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العالم
الدفاع المولدوفية تعتبر إسقاط صاروخ على أراضيها بمضادات أوكرانية لا يمثل انتهاكا لمجالها الجوي
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اعتبرت وزارة الدفاع المولدوفية أن سقوط صاروخ بأنظمة الدفاع الأوكرانية على أراضيها لا يمثل انتهاكا للمجال الجوي للبلاد، وذلك في تعليقها على سقوط شظايا صاروخ على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية.
وقالت الدفاع المولدوفية: "في سياق الحادث، نعلمكم أن أنظمة المراقبة الجوية للجيش الوطني (المولدوفي) لم تسجل رحلات غير قانونية في المجال الجوي لمولدوفا".
وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "تجدر الإشارة إلى أن شظايا الصاروخ الذي تم إسقاطه لم تكتشفها محطات الرادار بسبب حجمها وصغر سطحها العاكس".
وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت فريقا من خبراء المتفجرات إلى المكان الذي سقطت فيه شظايا الصاروخ.
يذكر أنه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية المولدوفية أن صاروخا أسقطه نظام الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية الواقعة شمالي البلاد، ولم تقع إصابات، لكن النوافذ تحطمت في عدة منازل.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية
الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وشنت القوات الروسية هجمات صاروخية متنوعة على مرافق
الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.