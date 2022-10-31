https://sputnikarabic.ae/20221031/السفير-الروسي-يؤكد-استمرار-الحكومة-الصربية-الجديدة-في-رفض-العقوبات-ضد-بلاده-1069655393.html
السفير الروسي يؤكد استمرار الحكومة الصربية الجديدة في رفض العقوبات ضد بلاده
السفير الروسي يؤكد استمرار الحكومة الصربية الجديدة في رفض العقوبات ضد بلاده
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر خارشينكو، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الصربية الجديدة ستستمر في رفض العقوبات ضد روسيا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T06:31+0000
2022-10-31T06:31+0000
2022-10-31T06:31+0000
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بلغراد - سبوتنيك. وأوضح خارشينكو لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الحكومة الجديدة بـ "حكومة الاستمرارية" التي ستواصل المسار السياسي والاقتصادي الحالي لبلغراد.يذكر أن البرلمان الصربي كان قد منح الثقة للحكومة الجديدة للبلاد برئاسة رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، ، يوم الأربعاء الماضي، حيث أدى الوزراء القسم وتعهدوا بالحفاظ على كوسوفو وميتوهيا كجزء من صربيا.واختار الحزب التقدمي الصربي الحاكم بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، مرشحين لتشكيل حكومة جديدة، ونظر مجلس النواب في الترشيحات الوزارية، حيث وافق إجمالي 157 من أصل 250 نائبا على التشكيل الجديد لمجلس الوزراء بقيادة برنابيتش.
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أخبار العالم الآن, صربيا, روسيا
أخبار العالم الآن, صربيا, روسيا
السفير الروسي يؤكد استمرار الحكومة الصربية الجديدة في رفض العقوبات ضد بلاده
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صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر خارشينكو، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الصربية الجديدة ستستمر في رفض العقوبات ضد روسيا.
بلغراد - سبوتنيك. وأوضح خارشينكو لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الحكومة الجديدة بـ "حكومة الاستمرارية" التي ستواصل المسار السياسي والاقتصادي الحالي لبلغراد.
وأضاف أن "هذا ما أكده خطاب رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش، والمناقشات في البرلمان، وكذلك تصريحات الوزراء الذين تم تعينهم مؤخرا، وهي تصريحات لا تحتوي على أي إشارات من شأنها تغيير محتمل في النهج الصربي للعقوبات ضد روسيا، ننطلق من حقيقة أن الخط المتعلق برفض القيود المعادية لروسيا، الذي حدده الرئيس ومجلس الأمن القومي الصربي في فبراير/ شباط، لا يزال قائما".
يذكر أن البرلمان الصربي
كان قد منح الثقة للحكومة الجديدة للبلاد برئاسة رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، ، يوم الأربعاء الماضي، حيث أدى الوزراء القسم وتعهدوا بالحفاظ على كوسوفو وميتوهيا كجزء من صربيا.
واختار الحزب التقدمي الصربي الحاكم بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، مرشحين لتشكيل حكومة جديدة، ونظر مجلس النواب في الترشيحات الوزارية، حيث وافق إجمالي 157 من أصل 250 نائبا على التشكيل الجديد لمجلس الوزراء بقيادة برنابيتش.