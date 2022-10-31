https://sputnikarabic.ae/20221031/السماح-للسفينة-الأولى-بالتحرك-بعد-استئناف-عمليات-التفتيش-بموجب-صفقة-الغذاء-1069670249.html

السماح للسفينة الأولى بالتحرك بعد استئناف عمليات التفتيش بموجب "صفقة الغذاء"

السماح للسفينة الأولى بالتحرك بعد استئناف عمليات التفتيش بموجب "صفقة الغذاء"

تم السماح للسفينة الأولى بمواصلة التحرك، اليوم الاثنين، بعد استئناف عمليات التفتيش بموجب "صفقة الغذاء". 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T10:48+0000

2022-10-31T10:48+0000

2022-10-31T10:48+0000

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ونقلت وكالة "رويترز" قول المتحدث باسم الأمم المتحدة "انه تم السماح للسفينة الاولى بمواصلة التحرك، بعد استئناف عمليات التفتيش بموجب اتفاق حبوب البحر الأسود".واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اليوم الاثنين، على خطة لحركة السفن في البحر الأسود كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود ، حسبما أفاد مركز التنسيق المشترك بهذا الشأن.وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، إن 12 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، كجزء من "صفقة الحبوب".وقالت الوزارة في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) "غادرت 12 سفينة تحمل 354.2 ألف طن من المنتجات الزراعية لدول إفريقيا وآسيا وأوروبا موانئ أوديسا وتشرنومورسكي ويوجني".وأعلن مركز التنسيق المشترك، أن روسيا أخطرت بأنه على الرغم من تعليق المشاركة في مبادرة "حبوب البحر الأسود"، فإنها ستواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة حول قضايا الساعة في الصفقة.ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".

https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو-تواصل-الحوار-مع-تركيا-والأمم-المتحدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1069653221.html

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