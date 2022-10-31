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العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين
العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين
أعلنت هيئة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة التي ضربت البلاد إلى 98 قتيلا، في ظل تراجع الآمال في العثور على ناجين في... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:16+0000
2022-10-31T07:16+0000
الفلبين
عواصف
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كان أكثر من نصف القتلى بقليل جراء سلسلة من الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناتجة عن العاصفة الاستوائية "نالجي" التي دمرت قرى في جزيرة مينداناو الجنوبية يوم الجمعة.ونادرا ما يضرب الجزيرة 20 إعصارا أو نحو ذلك من الأعاصير التي تضرب الفلبين كل عام، لكن العواصف التي تصلها تميل إلى أن تصبح أكثر فتكا عنها في لوزون والأجزاء الواقعة في وسط البلاد.وقال نجيب سيناريمبو رئيس الدفاع المدني لمنطقة بانجسامورو في مينداناو: "لقد حولنا عمليتنا من البحث والإنقاذ إلى الاسترداد لأن فرص النجاة بعد يومين تكاد تكون معدومة".من المرجح أن يرتفع عدد القتلى حيث سجلت هيئة مكافحة الكوارث أن 63 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وعشرات الجرحى.وكانت هيئة مكافحة الكوارث أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى يتراوح بين 45 من 72 قتيلا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/وفاة-45-شخصا-وفقدان-18-آخرين-جراء-فيضانات-ضربت-الفلبين-1069596687.html
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الفلبين, عواصف
الفلبين, عواصف

العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين

07:16 GMT 31.10.2022
© AP Photo / Harley Palangchaoزلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Harley Palangchao
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أعلنت هيئة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة التي ضربت البلاد إلى 98 قتيلا، في ظل تراجع الآمال في العثور على ناجين في المناطق الأكثر تضررا.
كان أكثر من نصف القتلى بقليل جراء سلسلة من الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناتجة عن العاصفة الاستوائية "نالجي" التي دمرت قرى في جزيرة مينداناو الجنوبية يوم الجمعة.
صبي يمسك بغصن شجرة خشية الانجرار في نهر فاض بسبب الأمطار الغزيرة في مانيلا، الفلبين 11 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
وفاة 45 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات ضربت الفلبين
29 أكتوبر, 08:58 GMT
ونادرا ما يضرب الجزيرة 20 إعصارا أو نحو ذلك من الأعاصير التي تضرب الفلبين كل عام، لكن العواصف التي تصلها تميل إلى أن تصبح أكثر فتكا عنها في لوزون والأجزاء الواقعة في وسط البلاد.
وقال نجيب سيناريمبو رئيس الدفاع المدني لمنطقة بانجسامورو في مينداناو: "لقد حولنا عمليتنا من البحث والإنقاذ إلى الاسترداد لأن فرص النجاة بعد يومين تكاد تكون معدومة".
من المرجح أن يرتفع عدد القتلى حيث سجلت هيئة مكافحة الكوارث أن 63 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وعشرات الجرحى.
وكانت هيئة مكافحة الكوارث أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى يتراوح بين 45 من 72 قتيلا.
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