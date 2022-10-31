https://sputnikarabic.ae/20221031/العاصفة-نالجي-تقتل-98-شخصا-في-الفلبين-1069656525.html
العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين
العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين
أعلنت هيئة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة التي ضربت البلاد إلى 98 قتيلا، في ظل تراجع الآمال في العثور على ناجين في... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:16+0000
2022-10-31T07:16+0000
2022-10-31T07:16+0000
الفلبين
عواصف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065672430_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c313d0a5e58846d6d311031be298f586.jpg
كان أكثر من نصف القتلى بقليل جراء سلسلة من الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناتجة عن العاصفة الاستوائية "نالجي" التي دمرت قرى في جزيرة مينداناو الجنوبية يوم الجمعة.ونادرا ما يضرب الجزيرة 20 إعصارا أو نحو ذلك من الأعاصير التي تضرب الفلبين كل عام، لكن العواصف التي تصلها تميل إلى أن تصبح أكثر فتكا عنها في لوزون والأجزاء الواقعة في وسط البلاد.وقال نجيب سيناريمبو رئيس الدفاع المدني لمنطقة بانجسامورو في مينداناو: "لقد حولنا عمليتنا من البحث والإنقاذ إلى الاسترداد لأن فرص النجاة بعد يومين تكاد تكون معدومة".من المرجح أن يرتفع عدد القتلى حيث سجلت هيئة مكافحة الكوارث أن 63 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وعشرات الجرحى.وكانت هيئة مكافحة الكوارث أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى يتراوح بين 45 من 72 قتيلا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/وفاة-45-شخصا-وفقدان-18-آخرين-جراء-فيضانات-ضربت-الفلبين-1069596687.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065672430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_474aee96f4bd7bee362c9edfc78185de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الفلبين, عواصف
العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين
تابعنا عبر
أعلنت هيئة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة التي ضربت البلاد إلى 98 قتيلا، في ظل تراجع الآمال في العثور على ناجين في المناطق الأكثر تضررا.
كان أكثر من نصف القتلى بقليل جراء سلسلة من الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناتجة عن العاصفة الاستوائية "نالجي" التي دمرت قرى في جزيرة مينداناو الجنوبية يوم الجمعة.
ونادرا ما يضرب الجزيرة 20 إعصارا أو نحو ذلك من الأعاصير التي تضرب الفلبين
كل عام، لكن العواصف التي تصلها تميل إلى أن تصبح أكثر فتكا عنها في لوزون والأجزاء الواقعة في وسط البلاد.
وقال نجيب سيناريمبو رئيس الدفاع المدني لمنطقة بانجسامورو في مينداناو: "لقد حولنا عمليتنا من البحث والإنقاذ إلى الاسترداد لأن فرص النجاة بعد يومين تكاد تكون معدومة".
من المرجح أن يرتفع عدد القتلى حيث سجلت هيئة مكافحة الكوارث أن 63 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وعشرات الجرحى.
وكانت هيئة مكافحة الكوارث أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى يتراوح بين 45 من 72 قتيلا.