https://sputnikarabic.ae/20221031/العراق-يحظر-وقوف-العجلات-المحملة-بالمشتقات-النفطية-بالمناطق-السكنية-في-بغداد--1069670730.html
العراق يحظر وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية بالمناطق السكنية في بغداد
العراق يحظر وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية بالمناطق السكنية في بغداد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، حظر وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية في بغداد. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T11:22+0000
2022-10-31T11:22+0000
2022-10-31T11:22+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال سليم إنه صدرت توجيهات بتفتيش وغلق الساحات والكراجات غير المرخصة ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية في العاصمة.وأوضح أن التوجيه جاء حرصا على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.وأشار إلى أن قيادة العمليات شددت على جميع أصحاب الساحات غير المرخصة مراجعة دائرة التصاريح الأمنية في أمانة بغداد.يأتي هذا بعد يومين من إعلان قوات الأمن العراقية مقتل 9 أشخاص، على الأقل، جراء انفجار صهريج محمل بالوقود في العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مسؤول-أمني-عراقي-يؤكد-أن-انفجار-شرقي-بغداد-نتيجة-انفجار-صهريج-للغاز-وليس-عملا-إرهابيا-1069618010.html
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أخبار العراق اليوم
العراق يحظر وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية بالمناطق السكنية في بغداد
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، حظر وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية في بغداد.
جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال سليم إنه صدرت توجيهات بتفتيش وغلق الساحات والكراجات غير المرخصة ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية
القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية في العاصمة.
وأوضح أن التوجيه جاء حرصا على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن قيادة العمليات شددت على جميع أصحاب الساحات غير المرخصة مراجعة دائرة التصاريح الأمنية في أمانة بغداد.
يأتي هذا بعد يومين من إعلان قوات الأمن العراقية مقتل 9 أشخاص، على الأقل، جراء انفجار صهريج محمل بالوقود في العاصمة.