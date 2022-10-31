https://sputnikarabic.ae/20221031/المشاط-يؤكد-وقوف-اليمن-إلى-جانب-إيران-في-مواجهة-المؤامرات-الأمريكية-الإسرائيلية-1069678676.html

المشاط يؤكد وقوف اليمن إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية"

المشاط يؤكد وقوف اليمن إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية"

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، إن بلاده تقف إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية". 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T14:40+0000

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والتقى المشاط اليوم الاثنين، في صنعاء، سفير إيران لدى اليمن إبراهيم الديلمي، وناقشا أوضاع السفارة اليمنية لدى إيران وأبناء الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين الدارسين في إيران، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المستقبلي اليمني الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار المشاط إلى أن إيران تتعرض لمؤامرة أمريكية إسرائيلية، تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، لافتا إلى أن المظاهرات التي خرجت في مدن إيرانية للتعبير عن رفض هذه المؤامرات "دليل على وعي الشعب الإيراني وقدرته على التغلب على مؤامرات ومخططات المخابرات الأمريكية الإسرائيلية".وأكد المشاط وقوف اليمن إلى جانب إيران حكومة وشعبا في مواجهة "تلك المؤامرات والأعمال التخريبية".

https://sputnikarabic.ae/20221001/بتوجيهات-من-المشاط-اللجنة-الاقتصادية-العليا-تخاطب-الشركات-بالتوقف-عن-نهب-ثروات-اليمن-1068485572.html

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إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي