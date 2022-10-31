https://sputnikarabic.ae/20221031/الولايات-المتحدة-تستعد-لنشر-6-قاذفات-نووية-في-أستراليا-1069654546.html
الولايات المتحدة تستعد لنشر 6 قاذفات نووية في أستراليا
الولايات المتحدة تستعد لنشر 6 قاذفات نووية في أستراليا
أفادت وسائل إعلام أسترالية، صباح اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تستعد لنقل ست قاذفات من طراز "بي 52" إلى شمالي أستراليا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T05:10+0000
2022-10-31T05:10+0000
2022-10-31T05:10+0000
العالم
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وأشارت قناة "ABC" التلفزيونية الأسترالية إلى أن واشنطن تخطط لبناء منشآت في قاعدة "تيندال" الجوية جنوبي مدينة داروين.ووضعت الولايات المتحدة خططًا تفصيلية لما تسميه "مركز عمليات السرب" لاستخدامه خلال موسم الجفاف في الإقليم الشمالي ومركز صيانة مجاور وموقف سيارات لستة طائرات من "طراز بي 52". وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها: "القدرة على نشر قاذفات جوية أمريكية في أستراليا تبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إطلاق طائرات مميتة".وبحسب القناة الأسترالية فإن مركز الأمن الأمريكي الجديد يمكن أن يصبح أداة للهجوم على الصين في رسالة قوية لبكين في حال اتخذت إجراءات محتملة ضد تايوان.وفقا للقناة التلفزيونية من المتوقع أن يكلف توسيع قاعدة تيندال ما يصل إلى 100 مليون دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تستعد لنشر 6 قاذفات نووية في أستراليا
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أفادت وسائل إعلام أسترالية، صباح اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تستعد لنقل ست قاذفات من طراز "بي 52" إلى شمالي أستراليا.
وأشارت قناة "ABC" التلفزيونية الأسترالية
إلى أن واشنطن تخطط لبناء منشآت في قاعدة "تيندال" الجوية جنوبي مدينة داروين.
ووضعت الولايات المتحدة خططًا تفصيلية لما تسميه "مركز عمليات السرب" لاستخدامه خلال موسم الجفاف في الإقليم الشمالي ومركز صيانة مجاور وموقف سيارات لستة طائرات من "طراز بي 52".
وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها: "القدرة على نشر قاذفات جوية أمريكية في أستراليا تبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إطلاق طائرات مميتة".
وبحسب القناة الأسترالية فإن مركز الأمن الأمريكي الجديد يمكن أن يصبح أداة للهجوم على الصين في رسالة قوية لبكين في حال اتخذت إجراءات محتملة ضد تايوان.
وفقا للقناة التلفزيونية من المتوقع أن يكلف توسيع قاعدة تيندال ما يصل إلى 100 مليون دولار.