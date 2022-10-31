https://sputnikarabic.ae/20221031/باحثون-صينيون-يبتكرون-علاجا-تجريبيا-يقضي-على-الاكتئاب-في-ساعتين-فقط-1069675273.html
باحثون صينيون يبتكرون علاجا تجريبيا يقضي على الاكتئاب في ساعتين فقط
باحثون صينيون يبتكرون علاجا تجريبيا يقضي على الاكتئاب في ساعتين فقط
طور فريق من الباحثين دواء جديدا مضادا للاكتئاب، بإمكانه القضاء عليه في غضون ساعتين فقط. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T13:42+0000
2022-10-31T13:42+0000
2022-10-31T13:42+0000
علوم
مجتمع
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وتوصل العلماء من جامعة "نانجينغ" الطبية في الصين إلى الدواء الذي يحمل اسم "ZZL-7" بعدما أثبت فاعليته على فئران المعمل، بحسب ما جاء في بحثهم المنشور في مجلة "Science" العلمية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".وتتخلص مهمة الدواء الجديد في رفع معدلات "السيروتونين" في قشرة الفص الجبهي الأنسي في الدماغ، عن طريق منع اتصال كميات "السيروتونين" بإنزيم "أكسيد نتريك السنثيز" العصبي.ومعظم الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الاكتئاب تقلل من تأثيره بفع معدلات "السيروتونين" عن طريق استهداف النواقل الخاصة به، لكن لسوء الحظ قد تستغرق هذه الأدوية عدة أسابيع كما أنه قد يكون لها تأثير، ويمكن أن يكون لها أيضا آثار جانبية خطيرة، مثل زيادة خطر الانتحار.
https://sputnikarabic.ae/20220922/دراسة-بروتين-متحور-يحمله-ربع-الأوروبيين-ويزيد-من-خطر-الإصابة-بمرض-ألزهايمر-بنسبة-50-1068106802.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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علوم, مجتمع
باحثون صينيون يبتكرون علاجا تجريبيا يقضي على الاكتئاب في ساعتين فقط
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طور فريق من الباحثين دواء جديدا مضادا للاكتئاب، بإمكانه القضاء عليه في غضون ساعتين فقط.
وتوصل العلماء من جامعة "نانجينغ" الطبية في الصين إلى الدواء الذي يحمل اسم "ZZL-7" بعدما أثبت فاعليته على فئران المعمل، بحسب ما جاء في بحثهم المنشور في مجلة "Science" العلمية، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
وتتخلص مهمة الدواء الجديد في رفع معدلات "السيروتونين" في قشرة الفص الجبهي الأنسي في الدماغ، عن طريق منع اتصال كميات "السيروتونين" بإنزيم "أكسيد نتريك السنثيز" العصبي.
ومعظم الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الاكتئاب تقلل من تأثيره بفع معدلات "السيروتونين" عن طريق استهداف النواقل الخاصة به، لكن لسوء الحظ قد تستغرق هذه الأدوية عدة أسابيع كما أنه قد يكون لها تأثير، ويمكن أن يكون لها أيضا آثار جانبية خطيرة، مثل زيادة خطر الانتحار.