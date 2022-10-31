https://sputnikarabic.ae/20221031/برلماني-كردي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-التوافق-بين-بغداد-وأربيل-حول-ملف-النفط-والمناطق-المتنازع-عليها-1069681249.html
برلماني كردي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة التوافق بين بغداد وأربيل حول ملف النفط والمناطق المتنازع عليها
برلماني كردي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة التوافق بين بغداد وأربيل حول ملف النفط والمناطق المتنازع عليها
قال البرلماني الكردي، عبد العزيز حسن، اليوم الاثنين، إن "هناك توافقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل الخلافات العالقة بين الجانبين من سنوات، وهو ما وعدت به... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T15:23+0000
2022-10-31T15:23+0000
2022-10-31T15:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن "هناك اتفاقا بين الأطراف السياسية في ائتلاف "إدارة الدولة" على حل كل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد، وعلى رأس تلك الملفات المعضلة الرئيسية والمتعلقة بالملف النفطي بين الطرفين، والذي يشكل أحد أهم نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل".وتابع حسن: "الجميع متفق على تمرير مشروع قانون النفط والغاز والتصويت عليه خلال الستة أشهر القادمة، لكي تنظم تلك العلاقة بالقانون، خاصة عمليات التنقيب والتصدير والبيع، على أن تصب إيرادات هذا القطاع في خزينة الدولة الاتحادية، وبعدها تحدد حصة الإقليم في الموازنة".واعتبر الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة.جاء ذلك في بيان صادر، أمس الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال البيان إن رشيد استقبل الأحد في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.وعبّر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.
https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-عدم-وجود-خطوط-حمراء-أمام-أي-ملف-فساد-مرتبط-بجهة-سياسية-1069642196.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
برلماني كردي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة التوافق بين بغداد وأربيل حول ملف النفط والمناطق المتنازع عليها
تابعنا عبر
قال البرلماني الكردي، عبد العزيز حسن، اليوم الاثنين، إن "هناك توافقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل الخلافات العالقة بين الجانبين من سنوات، وهو ما وعدت به حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجديدة".
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن "هناك اتفاقا بين الأطراف السياسية في ائتلاف "إدارة الدولة" على حل كل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد، وعلى رأس تلك الملفات المعضلة الرئيسية والمتعلقة بالملف النفطي بين الطرفين، والذي يشكل أحد أهم نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل".
وتابع حسن: "الجميع متفق على تمرير مشروع قانون النفط والغاز والتصويت عليه خلال الستة أشهر القادمة، لكي تنظم تلك العلاقة بالقانون، خاصة عمليات التنقيب والتصدير والبيع، على أن تصب إيرادات هذا القطاع في خزينة الدولة الاتحادية، وبعدها تحدد حصة الإقليم في الموازنة".
وأوضح البرلماني الكردي أنه "جرى الاتفاق أيضا داخل هذا الائتلاف السياسي الموسع على آلية تنفيذ المادة 140 من الدستور، لحل مشكلات المناطق المتنازع عليها وتوفير ميزانية لها من ميزانية وزارة الدفاع لقوات البيشمركة في الإقليم".
واعتبر الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة
على طريق حل المشكلات العالقة.
جاء ذلك في بيان صادر، أمس الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال البيان إن رشيد استقبل الأحد في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.
وعبّر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.
وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".
وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.