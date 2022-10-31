https://sputnikarabic.ae/20221031/بلينكن-ووزير-الخارجية-الصيني-يناقشان-الوضع-في-أوكرانيا-والعلاقات-الثنائية-1069654238.html
بلينكن ووزير الخارجية الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية
بلينكن ووزير الخارجية الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، حسبما قال... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T04:20+0000
2022-10-31T04:20+0000
2022-10-31T04:20+0000
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الصيني
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:44:2959:1708_1920x0_80_0_0_f36a42505b635b1605e99e97863d7768.jpg
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.وقال برايس، "ناقش الوزير (بلينكن) الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمسؤولية".وطبقا للبيان، أثار بلينكن أيضا قضية تدهور الوضع الإنساني والأمني في هايتي.يوم الخميس الماضي، تعهد وانغ يي بدعم بلاده لروسيا في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله، إن "الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا حتى يتمكن الشعب الروسي من الالتفاف تحت قيادة الرئيس (فلاديمير) بوتين للتغلب على الصعوبات وإزالة جميع العقبات وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية".وأكد وزير الخارجية الصيني أن "أي محاولة لعرقلة تقدم موسكو وبكين لن تنجح".في سبتمبر/أيلول الماضي، عقد بلينكن ووانغ يي اجتماعا ثنائيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بمسؤولية وسط التوترات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو-تواصل-الحوار-مع-تركيا-والأمم-المتحدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1069653221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bfc8219d6fbdac7e566a5a4ee12b4abd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية الصيني, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية الصيني, أخبار أوكرانيا
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
وقال برايس، "ناقش الوزير (بلينكن) الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة
وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمسؤولية".
وأضاف "كما أثار الوزير قضية روسيا وأوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي".
وطبقا للبيان، أثار بلينكن أيضا قضية تدهور الوضع الإنساني والأمني في هايتي.
يوم الخميس الماضي، تعهد وانغ يي بدعم بلاده لروسيا في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله، إن "الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا حتى يتمكن الشعب الروسي من الالتفاف تحت قيادة الرئيس (فلاديمير) بوتين للتغلب على الصعوبات وإزالة جميع العقبات وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية".
وأكد وزير الخارجية الصيني أن "أي محاولة لعرقلة تقدم موسكو وبكين لن تنجح".
في سبتمبر/أيلول الماضي، عقد بلينكن ووانغ يي اجتماعا ثنائيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بمسؤولية وسط التوترات بين البلدين.