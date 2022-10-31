https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-لقادة-الهند-بضحايا-الحادث-المأساوي-لانهيار-الجسر-في-ولاية-غوجارات-1069654840.html
بوتين يعرب عن تعازيه لقادة الهند بضحايا الحادث المأساوي لانهيار الجسر في ولاية غوجارات
بوتين يعرب عن تعازيه لقادة الهند بضحايا الحادث المأساوي لانهيار الجسر في ولاية غوجارات
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن تعازيه الحارة للرئيسة الهندية دراوبادي مورم ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك على خلفية انهيار جسر معلق... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T05:58+0000
2022-10-31T05:58+0000
2022-10-31T05:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
ونشرت البرقية على موقع الكرملين وجاء فيها، "سيدتي الرئيسة وعزيزي سيد رئيس الوزراء أرجو أن تتقبلوا أصدق التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لانهيار الجسر في ولاية غوجارات وأرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم لأسر الضحايا، فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة ".وتجاوز عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات بغرب الهند 132 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.وأغلق الجسر، الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه.وبحسب وسائل إعلام هندية، كان أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، على الجسر عندما انهار يوم الأحد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يعرب عن تعازيه لقادة الهند بضحايا الحادث المأساوي لانهيار الجسر في ولاية غوجارات
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن تعازيه الحارة للرئيسة الهندية دراوبادي مورم ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك على خلفية انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات.
ونشرت البرقية على موقع الكرملين وجاء فيها، "سيدتي الرئيسة وعزيزي سيد رئيس الوزراء أرجو أن تتقبلوا أصدق التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لانهيار الجسر في ولاية غوجارات وأرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم لأسر الضحايا، فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة ".
وتجاوز عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات بغرب الهند 132 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.
وأغلق الجسر، الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي
، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه.
وبحسب وسائل إعلام هندية، كان أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، على الجسر عندما انهار يوم الأحد.