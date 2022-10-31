عربي
https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يمنح-لواء-المدفعية-الصاروخية-رقم-232-لقب-الحرس-الفخري-1069672170.html
بوتين يمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري
بوتين يمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما، اليوم الاثنين، يقضي بمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T12:16+0000
2022-10-31T12:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تكريما للبطولة الجماعية والشجاعة والصمود والبسالة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح لقب "الحرس" الفخري، للواء 232 للمدفعية الصاروخية والاستمرار بتسميته مستقبلا "لواء الحرس 232 للمدفعية الصاروخية".ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20200509/الرئيس-بوتين-يشارك-في-إحياء-الذكرى-الـ75-لعيد-النصر-فيديو-1045387163.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري

12:16 GMT 31.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما، اليوم الاثنين، يقضي بمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تكريما للبطولة الجماعية والشجاعة والصمود والبسالة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح لقب "الحرس" الفخري، للواء 232 للمدفعية الصاروخية والاستمرار بتسميته مستقبلا "لواء الحرس 232 للمدفعية الصاروخية".
الاحتفالات بالذكرى الـ75 لعيد النصر و العرض العسكري الجوي في موسكو، 9 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2020
الذكرى الـ75 لعيد النصر... بوتين يكرم الجندي المجهول وعرض جوي مهيب
9 مايو 2020, 07:11 GMT
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала