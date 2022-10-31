https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يمنح-لواء-المدفعية-الصاروخية-رقم-232-لقب-الحرس-الفخري-1069672170.html
بوتين يمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري
بوتين يمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما، اليوم الاثنين، يقضي بمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T12:16+0000
2022-10-31T12:16+0000
2022-10-31T12:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تكريما للبطولة الجماعية والشجاعة والصمود والبسالة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح لقب "الحرس" الفخري، للواء 232 للمدفعية الصاروخية والاستمرار بتسميته مستقبلا "لواء الحرس 232 للمدفعية الصاروخية".ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20200509/الرئيس-بوتين-يشارك-في-إحياء-الذكرى-الـ75-لعيد-النصر-فيديو-1045387163.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري
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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما، اليوم الاثنين، يقضي بمنح لواء المدفعية الصاروخية رقم 232 لقب "الحرس" الفخري، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تكريما للبطولة الجماعية والشجاعة والصمود والبسالة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح لقب "الحرس" الفخري، للواء 232 للمدفعية الصاروخية والاستمرار بتسميته مستقبلا "لواء الحرس 232 للمدفعية الصاروخية".
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.