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https://sputnikarabic.ae/20221031/تركيا-تطلق-عملية-أمنية-في-ولاية-بينغول-1069657089.html
تركيا تطلق عملية أمنية في ولاية بينغول
تركيا تطلق عملية أمنية في ولاية بينغول
أعلنت السلطات التركية، إطلاق عملية "أرن الحصار 7" خلال فصلي الخريف والشتاء، ضد المسلحين في ولاية بينغول شرقي البلاد. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:41+0000
2022-10-31T07:41+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إن العملية التي تهدف لتحييد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في المنطقة، يشارك فيها 464 عنصرا من قوات المغاوير في الدرك والحراس الأمنيين.وأشارت إلى أن عمليات "أرن الحصار " للخريف والشتاء تهدف للقضاء على المسلحين داخل البلاد، مؤكدة استمرارها بنجاح وبإصرار مع دعم الشعب.وكانت وزارة الداخلية قد بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021.يذكر أن السلطات التركية أطلقت اسم "أرن" على هذه العمليات الأمنية نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل في 11 أغسطس/ آب 2017.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تطلق عملية أمنية في ولاية بينغول

07:41 GMT 31.10.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت السلطات التركية، إطلاق عملية "أرن الحصار 7" خلال فصلي الخريف والشتاء، ضد المسلحين في ولاية بينغول شرقي البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقالت الوزارة إن العملية التي تهدف لتحييد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في المنطقة، يشارك فيها 464 عنصرا من قوات المغاوير في الدرك والحراس الأمنيين.
وأشارت إلى أن عمليات "أرن الحصار " للخريف والشتاء تهدف للقضاء على المسلحين داخل البلاد، مؤكدة استمرارها بنجاح وبإصرار مع دعم الشعب.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021.
يذكر أن السلطات التركية أطلقت اسم "أرن" على هذه العمليات الأمنية نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل في 11 أغسطس/ آب 2017.
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