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https://sputnikarabic.ae/20221031/تشاووش-أوغلو-يعتبر-أن-ضعف-أوروبا-يتعارض-مع-مصالح-تركيا-1069675549.html
تشاووش أوغلو يعتبر أن ضعف أوروبا يتعارض مع مصالح تركيا
تشاووش أوغلو يعتبر أن ضعف أوروبا يتعارض مع مصالح تركيا
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن ضعف أوروبا يتضارب مع مصالح بلاده الاقتصادية. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T13:47+0000
2022-10-31T13:47+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الأكاديمي بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".قال وزير الخارجية إن تركيا دولة أوروبية بقدر كونها دولة آسيوية أيضا.وأكد على أن إضعاف القارة الأوروبية ليس في صالح بلاده، وأنه يتعارض مع مصالحها الاقتصادية.وأضاف وزير الخارجية: "استقرار أوروبا مهم لنا جميعا. لذلك من المحتم علينا عند اللزوم أن نولي أهمية لأوروبا التي نحن جزء منها".وأعرب عن رغبة بلاده في أن تساهم كقوة إقليمية وكفاعل عالمي في التغلب على أزمات القارة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/أكار-يقول-إن-التعاون-بين-تركيا-وإسرائيل-سيقود-لتطورات-مهمة-1069546062.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تشاووش أوغلو يعتبر أن ضعف أوروبا يتعارض مع مصالح تركيا

13:47 GMT 31.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . POOL
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اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن ضعف أوروبا يتضارب مع مصالح بلاده الاقتصادية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الأكاديمي بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
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قال وزير الخارجية إن تركيا دولة أوروبية بقدر كونها دولة آسيوية أيضا.
وأكد على أن إضعاف القارة الأوروبية ليس في صالح بلاده، وأنه يتعارض مع مصالحها الاقتصادية.
وأضاف وزير الخارجية: "استقرار أوروبا مهم لنا جميعا. لذلك من المحتم علينا عند اللزوم أن نولي أهمية لأوروبا التي نحن جزء منها".
وأعرب عن رغبة بلاده في أن تساهم كقوة إقليمية وكفاعل عالمي في التغلب على أزمات القارة.
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