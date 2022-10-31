https://sputnikarabic.ae/20221031/خبير-الغرب-يجوع-العالم-والقمح-سيرتفع-1069677648.html

خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع

خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع

نناقش في هذه الحلقة: موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الدول الفقيرة؛ هل يدخل لبنان في الفراغ الرئاسي والحكومي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون؟ هل تنجح قمة الجزائر في... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T14:19+0000

2022-10-31T14:19+0000

2022-10-31T14:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع

يحاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مدعوما من الغرب، تصوير روسيا على أنها تجوع العالم، في وقت استهدف نظام كييف بمساعدة خبراء بريطانيين وبـ9 مسيرات، الممر الآمن لعبور شحنات الحبوب، الأمر الذي دفع موسكو إلى تعليق صفقة الحبوب، ولكن وفي نفس الوقت أعلنت استعدادها لتأمين حاجيات الدول الفقيرة.حول أهداف نظام كييف من استهداف أسطول البحر الأسود، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد الديهي لـ"بلا قيود":وبخصوص تأثير ذلك على أسعار القمح، قال الخبير الاقتصادي شادي أحمد لـ"بلا قيود":40 شركة غذاء روسية تدخل السوق المصريةكشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل مهمة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء بالقاهرة الدكتور شريف فياض:ولفت فياض إلى أن "أول حاجة مهمة يحتاجها الغذاء المصري هو القمح الروسي، ومصر تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الغذائية الروسية، كما أن مصر بحاجة إلى المواد الزيتية، حيث لديها فجوة كبيرة في هذا المجال تصل إلى حدود 85 في المئة، وروسيا لديها إنتاج كبير في هذا المجال، كما يرغب الجانب المصري في استخدام التكنولوجيا الروسية في مصر".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي.

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио