https://sputnikarabic.ae/20221031/خبير-الغرب-يجوع-العالم-والقمح-سيرتفع-1069677648.html
خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع
خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع
نناقش في هذه الحلقة: موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الدول الفقيرة؛ هل يدخل لبنان في الفراغ الرئاسي والحكومي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون؟ هل تنجح قمة الجزائر في... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:19+0000
2022-10-31T14:19+0000
2022-10-31T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع
خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع
يحاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مدعوما من الغرب، تصوير روسيا على أنها تجوع العالم، في وقت استهدف نظام كييف بمساعدة خبراء بريطانيين وبـ9 مسيرات، الممر الآمن لعبور شحنات الحبوب، الأمر الذي دفع موسكو إلى تعليق صفقة الحبوب، ولكن وفي نفس الوقت أعلنت استعدادها لتأمين حاجيات الدول الفقيرة.حول أهداف نظام كييف من استهداف أسطول البحر الأسود، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد الديهي لـ"بلا قيود":وبخصوص تأثير ذلك على أسعار القمح، قال الخبير الاقتصادي شادي أحمد لـ"بلا قيود":40 شركة غذاء روسية تدخل السوق المصريةكشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل مهمة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء بالقاهرة الدكتور شريف فياض:ولفت فياض إلى أن "أول حاجة مهمة يحتاجها الغذاء المصري هو القمح الروسي، ومصر تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الغذائية الروسية، كما أن مصر بحاجة إلى المواد الزيتية، حيث لديها فجوة كبيرة في هذا المجال تصل إلى حدود 85 في المئة، وروسيا لديها إنتاج كبير في هذا المجال، كما يرغب الجانب المصري في استخدام التكنولوجيا الروسية في مصر".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي.
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1069677490_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2ffc95bb3f771da7e2143d2ba53b7d1b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: الغرب يجوع العالم والقمح سيرتفع
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نناقش في هذه الحلقة: موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الدول الفقيرة؛ هل يدخل لبنان في الفراغ الرئاسي والحكومي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون؟ هل تنجح قمة الجزائر في توحيد المواقف العربية؟ قطر تبحث الاستثمار في غاز لبنان وتصف تحديد سقف لسعر الغاز الروسي بـ"النفاق"؛ منتجات روسية إلى الأسواق المصرية.
يحاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مدعوما من الغرب، تصوير روسيا على أنها تجوع العالم، في وقت استهدف نظام كييف بمساعدة خبراء بريطانيين وبـ9 مسيرات، الممر الآمن لعبور شحنات الحبوب، الأمر الذي دفع موسكو إلى تعليق صفقة الحبوب، ولكن وفي نفس الوقت أعلنت استعدادها لتأمين حاجيات الدول الفقيرة.
حول أهداف نظام كييف من استهداف أسطول البحر الأسود، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد الديهي لـ"بلا قيود":
"منذ بداية الأزمة وهناك أطراف تنفخ في الرماد لتشعل هذه الأزمة، ولاعبون دوليون يقومون بالتحريض من أجل استمرارها وإضعاف روسيا، لذلك يلجأ نظام كييف إلى المسيرات لتعويض خسائره في الميدان، ولأنه يدرك جيدا عدم قدرته على النصر أمام قدرات الجيش الروسي، وتورط البريطانيين ليس بالجديد لأنهم منذ البداية لعبوا دورا سلبيا".
وبخصوص تأثير ذلك على أسعار القمح، قال الخبير الاقتصادي شادي أحمد لـ"بلا قيود":
"صناعة الجوع هي أمريكية وأوروبية بامتياز، ولا يمكن اتهام روسيا بها، لا سيما بعد القصف الأمريكي على المحاصيل الزراعية في عدة مناطق منها سوريا، واستهداف خط السيل الشمالي لنقل الغاز بفرعيه، حتى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرخ من سياسة الصديق الأمريكي الذي طلب منهم دفع سعر الغاز أكثر بـ4 أضعاف أي 400%، طبعا هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع القمح، ولاحظنا ارتفاعه بنسبة 5% في الأوساط الغربية، وهذا دليل إضافي على أن الغرب يتحكم بالسوق ويجوع العالم".
40 شركة غذاء روسية تدخل السوق المصرية
كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل مهمة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء بالقاهرة الدكتور شريف فياض:
"الجانب الروسي قام بخطوة مهمة بمحاولة الدخول في قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد المصري، ألا وهو قطاع إنتاج الغذاء، وهناك 40 شركة روسية تريد الدخول إلى السوق المصري، وهذا الأمر يعمل على تقوية الاقتصاد، أو يحاول حل جزء من أزمة شدديدة يعاني منها سوق الغذاء المصري، فالاستثمارات الأجنبية مرحب بها في مصر، بما في ذلك الاستثمارات الروسية".
ولفت فياض إلى أن "أول حاجة مهمة يحتاجها الغذاء المصري هو القمح الروسي، ومصر تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الغذائية الروسية، كما أن مصر بحاجة إلى المواد الزيتية، حيث لديها فجوة كبيرة في هذا المجال تصل إلى حدود 85 في المئة، وروسيا لديها إنتاج كبير في هذا المجال، كما يرغب الجانب المصري في استخدام التكنولوجيا الروسية في مصر".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي.