https://sputnikarabic.ae/20221031/خبير-جزائري-يكشف-عن-سبب-التوافق-بين-وزراء-الخارجية-العرب-على-جدول-أعمال-القمة-العربية-الـ31-1069669408.html
خبير جزائري يكشف عن سبب التوافق بين وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة العربية الـ31
خبير جزائري يكشف عن سبب التوافق بين وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة العربية الـ31
قال الباحث الجزائري في الدراسات الاستراتيجية وبناء السِلم الجزائري، الدكتور نبيل كحلوش، اليوم الاثنين، إن "سبب التوافق بين وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T10:31+0000
2022-10-31T10:31+0000
2022-10-31T10:31+0000
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وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "من جهة المبادئ تم التوافق على قضية فلسطين المبدئية بمثابتها مركز الصدام الحضاري والاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، ومن جهة التحديات فإن عالم ما بعد الحرب في شرق أوروبا وكذا الأمن الغذائي والطاقوي والبيئي، كلها محاور مستجدة تشكل تهديدات وتحديات وجدت الدول العربية نفسها في خضمها".وأضاف أن المأمول من القمة العربية هو "أولا: ابتكار الآليات التنفيذية للقرارات والمخرجات، إذ أن التنفيذ كان دوما نقطة ضغف للجامعة، وثانيا: تطبيق التوصيات الأربع وعشرين الخاصة بالاقتصاد وعلى رأسها مراجعة الجمركة وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية تفعيلا نشطا أكثر".وواصل كحلوش: "ثالثا: النظر في إمكانيات الدفاع العسكري المشترك، ورابعا: الاتفاق على أن هذه المنطقة العربية ذات الوزن الجيوسياسي الهام في العالم (بأكثر من 400 مليون نسمة، وأكثر من 5 مليون عنصر عسكري، وقرابة 10 مليون كلم مربع) هي منطقة ذات شأن ثقيل جيوسياسيا يتطلب استثماره بأحسن أسلوب".
https://sputnikarabic.ae/20221030/وزراء-الخارجية-العرب-يستأنفون-المشاورات-حول-مشروعات-القرارات-المرتقب-رفعها-للقادة-1069636026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القمة العربية بالجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي
القمة العربية بالجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي
خبير جزائري يكشف عن سبب التوافق بين وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة العربية الـ31
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قال الباحث الجزائري في الدراسات الاستراتيجية وبناء السِلم الجزائري، الدكتور نبيل كحلوش، اليوم الاثنين، إن "سبب التوافق بين وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة العربية الـ31 يعود إلى أساسين: تضمن جدول الأعمال قضايا تمثل (مبادئ) مشتركة من جهة و(تحديات) مشتركة من جهة أخرى".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "من جهة المبادئ تم التوافق على قضية فلسطين المبدئية بمثابتها مركز الصدام الحضاري والاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، ومن جهة التحديات فإن عالم ما بعد الحرب في شرق أوروبا وكذا الأمن الغذائي والطاقوي والبيئي، كلها محاور مستجدة تشكل تهديدات وتحديات وجدت الدول العربية نفسها في خضمها".
وأضاف أن المأمول من القمة العربية هو "أولا: ابتكار الآليات التنفيذية للقرارات والمخرجات، إذ أن التنفيذ كان دوما نقطة ضغف للجامعة، وثانيا: تطبيق التوصيات الأربع وعشرين الخاصة بالاقتصاد وعلى رأسها مراجعة الجمركة وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية تفعيلا نشطا أكثر".
وواصل كحلوش: "ثالثا: النظر في إمكانيات الدفاع العسكري المشترك، ورابعا: الاتفاق على أن هذه المنطقة العربية ذات الوزن الجيوسياسي الهام في العالم (بأكثر من 400 مليون نسمة، وأكثر من 5 مليون عنصر عسكري، وقرابة 10 مليون كلم مربع) هي منطقة ذات شأن ثقيل جيوسياسيا يتطلب استثماره بأحسن أسلوب".