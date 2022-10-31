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https://sputnikarabic.ae/20221031/رئيس-أدنوك-الإماراتية-يقول-إن-الاقتصاد-العالمي-في-وضع-حرج-جدا-1069666707.html
رئيس "أدنوك" الإماراتية يقول إن الاقتصاد العالمي في وضع حرج جدا
رئيس "أدنوك" الإماراتية يقول إن الاقتصاد العالمي في وضع حرج جدا
قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول "أدنوك" الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر، إن الاقتصاد العالمي أصبح في وضع حرج. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T09:28+0000
2022-10-31T09:28+0000
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وأوضح خلال كلمة ألقاها في النسخة الـ38 من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2022" أن ذلك يعود إلى أن سلاسل التوريد العالمية ما زالت هشة، وأن الأوضاع الجيوسياسية أصبحت أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى، واستمرار ارتفاع التضخم، وأن أسعار الفائدة تزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار"، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وأكد أن "العالم بحاجة إلى مزيد من الطاقة بأقل انبعاثات لضمان أمن إمداداتها واستدامتها، لافتا إلى توجيهات القيادة الرشيدة باستمرار تعزيز مكانة دولة الإمارات مزودا مسؤولا وموثوقا للطاقة".وأشار إلى أن "خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي، سيؤدي إلى خسارة 5 ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية".وبشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، قال رئيس "أدنوك": "لا يمكننا تجاهل الحقائق، بل يجب أن نواجهها بثبات، وأن نتعامل معها بذهنية إيجابية، ونعمل لإيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها".ولفت إلى أن "الطاقة هي أولوية قصوى للجميع حاليا، وأن مشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت باضطرابات غير مسبوقة".
https://sputnikarabic.ae/20220531/الإمارات-أدنوك-للحفر-تعزز-أسطولها-بحفارتين-متطورتين-1062914581.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

رئيس "أدنوك" الإماراتية يقول إن الاقتصاد العالمي في وضع حرج جدا

09:28 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / -الرئيس التنفيذي لشركة بترول "أدنوك" الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر
الرئيس التنفيذي لشركة بترول أدنوك الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
الرئيس التنفيذي لشركة بترول "أدنوك" الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر
© AFP 2022 / -
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قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول "أدنوك" الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر، إن الاقتصاد العالمي أصبح في وضع حرج.
وأوضح خلال كلمة ألقاها في النسخة الـ38 من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2022" أن ذلك يعود إلى أن سلاسل التوريد العالمية ما زالت هشة، وأن الأوضاع الجيوسياسية أصبحت أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى، واستمرار ارتفاع التضخم، وأن أسعار الفائدة تزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار"، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأكد أن "العالم بحاجة إلى مزيد من الطاقة بأقل انبعاثات لضمان أمن إمداداتها واستدامتها، لافتا إلى توجيهات القيادة الرشيدة باستمرار تعزيز مكانة دولة الإمارات مزودا مسؤولا وموثوقا للطاقة".
وأشار إلى أن "خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي، سيؤدي إلى خسارة 5 ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية".
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وتابع: "إذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، ستفقد الأسواق 5 ملايين برميل نفط من الإنتاج اليومي سنويا من الإمدادات الحالية، وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية".
وبشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، قال رئيس "أدنوك": "لا يمكننا تجاهل الحقائق، بل يجب أن نواجهها بثبات، وأن نتعامل معها بذهنية إيجابية، ونعمل لإيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها".
ولفت إلى أن "الطاقة هي أولوية قصوى للجميع حاليا، وأن مشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت باضطرابات غير مسبوقة".
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