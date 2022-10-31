https://sputnikarabic.ae/20221031/رئيس-وزراء-أرمينيا-يصل-إلى-سوتشي-1069661035.html
قادة أرمينيا وأذربيجان تصل إلى سوتشي
قادة أرمينيا وأذربيجان تصل إلى سوتشي
وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية في زيارة عمل. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:07+0000
2022-10-31T08:07+0000
2022-10-31T08:29+0000
روسيا
أرمينيا
نيكول باشينيان
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وسيجري باشينيان في 31 أكتوبر الجاري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم سيعقد اجتماع ثلاثي لرؤساء أرمينيا وروسيا وأذربيجان، بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية للحكومة الأرمنية.ويرافق باشينيان كل من نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان، وسكرتير مجلس الأمن، أرمين غريغوريان، ووزير الخارجية أرارات ميرزويان.وأعلن المكتب الصحفي في الكرملين، يوم الجمعة الماضي، عن انعقاد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.
https://sputnikarabic.ae/20221028/مباحثات-ثلاثية-بين-بوتين-وعلييف-وباشينيان-في-منتجع-سوتشي-أواخر-الشهر-الجاري-1069577032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان
روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان
قادة أرمينيا وأذربيجان تصل إلى سوتشي
08:07 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية في زيارة عمل.
وسيجري باشينيان في 31 أكتوبر الجاري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم سيعقد اجتماع ثلاثي
لرؤساء أرمينيا وروسيا وأذربيجان، بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية للحكومة الأرمنية.
ويرافق باشينيان كل من نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان، وسكرتير مجلس الأمن، أرمين غريغوريان، ووزير الخارجية أرارات ميرزويان.
وأعلن المكتب الصحفي في الكرملين، يوم الجمعة الماضي، عن انعقاد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.