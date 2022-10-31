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https://sputnikarabic.ae/20221031/روستيخ-تعلن-عن-نجاح-الاختبارات-المتعلقة-بصواريخ-كورنيت-دي-1069662545.html
روستيخ تعلن عن نجاح الاختبارات المتعلقة بصواريخ "كورنيت دي"
روستيخ تعلن عن نجاح الاختبارات المتعلقة بصواريخ "كورنيت دي"
كشف المدير الصناعي لمجمع أسلحة "روستيخ"،بيخان أوزدويف، اليوم الاثنين أن نظام الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات "كورنيت دي 1" اجتاز المرحلة الرئيسية... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:48+0000
2022-10-31T08:58+0000
روسيا
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وقال أوزدويف لوكالة "سبوتنيك": "تم الانتهاء من معظم الاختبارات الأولية للنسخة ذاتية الدفع من نظام الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات "كورنيت دي 1"، بما في ذلك اختبارات إطلاق النار وكانت مجمل النتائج إيجابية". وأضاف قائلا: "يجري بالفعل إنتاج دفعة صناعية تجريبية للاختبارات"، مشيرا إلى أن صاروخ "كورنيت دي 1" الذي تم تطويره في "المجمعات عالية الدقة"، وهو جزء من صناعات "روستيخ" حيث أظهر كفاءة عالية وامتثالًا كاملاً لمتطلبات المهمة التكتيكية والفنية لوزارة الدفاع الروسية.
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روسيا

روستيخ تعلن عن نجاح الاختبارات المتعلقة بصواريخ "كورنيت دي"

08:48 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 31.10.2022)
© Sputnik . Murad Said"كورنيت دي" الليزري
كورنيت دي الليزري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Murad Said
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كشف المدير الصناعي لمجمع أسلحة "روستيخ"،بيخان أوزدويف، اليوم الاثنين أن نظام الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات "كورنيت دي 1" اجتاز المرحلة الرئيسية للاختبارات الأولية ويستعد للاختبارات العامة.
وقال أوزدويف لوكالة "سبوتنيك": "تم الانتهاء من معظم الاختبارات الأولية للنسخة ذاتية الدفع من نظام الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات "كورنيت دي 1"، بما في ذلك اختبارات إطلاق النار وكانت مجمل النتائج إيجابية".
وأضاف قائلا: "يجري بالفعل إنتاج دفعة صناعية تجريبية للاختبارات"، مشيرا إلى أن صاروخ "كورنيت دي 1" الذي تم تطويره في "المجمعات عالية الدقة"، وهو جزء من صناعات "روستيخ" حيث أظهر كفاءة عالية وامتثالًا كاملاً لمتطلبات المهمة التكتيكية والفنية لوزارة الدفاع الروسية.
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