https://sputnikarabic.ae/20221031/روسيا-تعلن-استعدادها-للعمل-مع-أي-حكومة-إسرائيلية-يتم-انتخابها-1069668359.html
روسيا تعلن استعدادها للعمل مع أي حكومة إسرائيلية يتم انتخابها
روسيا تعلن استعدادها للعمل مع أي حكومة إسرائيلية يتم انتخابها
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، عن تفاؤل موسكو في تطوير العلاقات مع إسرائيل،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T10:29+0000
2022-10-31T10:29+0000
2022-10-31T10:29+0000
روسيا
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وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع أي حكومة إسرائيلية سيتم تشكيلها بعد الانتخابات: "بالطبع".وأضاف بوغدانوف: "أياً كان من يختاره الشعب الإسرائيلي، فسيحصل على الأغلبية ويرأس الحكومة. لكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تغييرات جادة. الانتخابات الثالثة ليست بدون سبب. هذا الوضع قد يتستمر بعد هذه الانتخابات".وتابع بوغدانوف: "نحن دائمًا متفائلون بشأن العلاقات مع جميع شركائنا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تعلن استعدادها للعمل مع أي حكومة إسرائيلية يتم انتخابها
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أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، عن تفاؤل موسكو في تطوير العلاقات مع إسرائيل، وأكدت على أن روسيا مستعدة للعمل مع أي حكومة إسرائيلية.
وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع أي حكومة إسرائيلية سيتم تشكيلها بعد الانتخابات: "بالطبع".
وأضاف بوغدانوف: "أياً كان من يختاره الشعب الإسرائيلي، فسيحصل على الأغلبية ويرأس الحكومة. لكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تغييرات جادة. الانتخابات الثالثة ليست بدون سبب. هذا الوضع قد يتستمر بعد هذه الانتخابات".
وتابع بوغدانوف: "نحن دائمًا متفائلون بشأن العلاقات مع جميع شركائنا".