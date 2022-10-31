https://sputnikarabic.ae/20221031/روسيا-تمنح-لبنان-10-آلاف-طن-من-الوقود-للكهرباء-و25-ألف-طن-من-القمح-1069693063.html
روسيا تمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود للكهرباء و25 ألف طن من القمح
روسيا تمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود للكهرباء و25 ألف طن من القمح
أعلن وزير النقل والأشغال العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن روسيا ستمنح بلاده 10 آلاف طن من الوقود و25 ألف طن من القمح، على أن يتم إعلان... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T20:07+0000
2022-10-31T20:07+0000
2022-10-31T20:07+0000
روسيا
العالم العربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال حمية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "روسيا ستمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود لمصلحة معامل الكهرباء".وتأتي الخطوة الروسية في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية عميقة، وكانت الخارجية اللبنانية قد أكدت قبل أشهر، أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية "غير مسبوقة".ودعت الخارجية اللبنانية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا إلى ديارهم بكرامة وأمان.وشهدت الليرة اللبنانية عدة نكسات في الآونة الأخيرة، تزامنت مع أزمة مصرفية كبيرة، تسبت بإغلاق بعض البنوك واحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية من قبل المودعين من جهة، والقطاعات المصرفية من جهة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221031/عون-يؤكد-أن-التوافق-على-انتخاب-رئيس-جديد-في-لبنان-بعيد-المنال-حاليا-1069683310.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا تمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود للكهرباء و25 ألف طن من القمح
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أعلن وزير النقل والأشغال العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن روسيا ستمنح بلاده 10 آلاف طن من الوقود و25 ألف طن من القمح، على أن يتم إعلان تفاصيل الأمر خلال يومين.
بيروت - سبوتنيك. وقال حمية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "روسيا ستمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود لمصلحة معامل الكهرباء".
وأضاف "روسيا ستمنح لبنان 25 ألف طن من القمح"، مشيرا إلى أنه "خلال يومين سنعلن عن تفاصيل الهبتين الروسيتين".
وتأتي الخطوة الروسية في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية عميقة، وكانت الخارجية اللبنانية قد أكدت قبل أشهر، أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية "غير مسبوقة".
ودعت الخارجية اللبنانية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا إلى ديارهم بكرامة وأمان.
وشهدت الليرة اللبنانية عدة نكسات في الآونة الأخيرة، تزامنت مع أزمة مصرفية كبيرة، تسبت بإغلاق بعض البنوك واحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية من قبل المودعين من جهة، والقطاعات المصرفية من جهة أخرى.