https://sputnikarabic.ae/20221031/روسيا-تمنح-لبنان-10-آلاف-طن-من-الوقود-للكهرباء-و25-ألف-طن-من-القمح-1069693063.html

روسيا تمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود للكهرباء و25 ألف طن من القمح

روسيا تمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود للكهرباء و25 ألف طن من القمح

أعلن وزير النقل والأشغال العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن روسيا ستمنح بلاده 10 آلاف طن من الوقود و25 ألف طن من القمح، على أن يتم إعلان... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T20:07+0000

2022-10-31T20:07+0000

2022-10-31T20:07+0000

روسيا

العالم العربي

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بيروت - سبوتنيك. وقال حمية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "روسيا ستمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود لمصلحة معامل الكهرباء".وتأتي الخطوة الروسية في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية عميقة، وكانت الخارجية اللبنانية قد أكدت قبل أشهر، أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية "غير مسبوقة".ودعت الخارجية اللبنانية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا إلى ديارهم بكرامة وأمان.وشهدت الليرة اللبنانية عدة نكسات في الآونة الأخيرة، تزامنت مع أزمة مصرفية كبيرة، تسبت بإغلاق بعض البنوك واحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية من قبل المودعين من جهة، والقطاعات المصرفية من جهة أخرى.

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