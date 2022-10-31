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https://sputnikarabic.ae/20221031/سيناتور-أمريكي-يطالب-الكونغرس-بالتحقيق-في-امتلاك-مستثمرين-سعوديين-حصة-في-تويتر-1069683060.html
سيناتور أمريكي يطالب الكونغرس بالتحقيق في امتلاك مستثمرين سعوديين حصة في "تويتر"
سيناتور أمريكي يطالب الكونغرس بالتحقيق في امتلاك مستثمرين سعوديين حصة في "تويتر"
حث السيناتور الأمريكي كريس مورفي، اليوم الاثنين، لجنة في الكونغرس على بدء تحقيق حول استثمارات شركة السعودية القابضة في "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:07+0000
2022-10-31T16:07+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر مورفي: "اليوم، أطلب من لجنة الاستثمار الأجنبي - التي تراجع عمليات الاستحواذ على الشركات الأمريكية من قبل المشترين الأجانب - إجراء تحقيق في تداعيات شراء السعودية لموقع تويتر على الأمن القومي".قال الأمير الوليد بن طلال يوم الجمعة إنه وشركة المملكة القابضة سيحتفظان بحصة قدرها 1.89 مليار دولار في أسهم "تويتر" بعد استحواذ ماسك على الشركة، ما يجعلهما ثاني أكبر مستثمر في المنصة.من جانبه أكد مورفي أن الولايات المتحدة يجب أن تستشعر القلق بشأن الاستثمارات السعودية في "تويتر"، بسبب "اهتمامها بقمع الخطاب السياسي والتأثير على السياسة الأمريكية".وأضاف مورفي أن الملكية الأجنبية لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "تويتر"، أو "تيك توك" التي يقع مقر شركتها الأم في الصين، تمثل "اتجاها خطيرا" لا يتعين على الولايات المتحدة قبوله.
https://sputnikarabic.ae/20221028/ترامب-يقول-إن-تويتر-أصبح-بين-أياد-عاقلة-بعد-استحواذ-إيلون-ماسك-على-منصة-التغريدات-1069585512.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد

سيناتور أمريكي يطالب الكونغرس بالتحقيق في امتلاك مستثمرين سعوديين حصة في "تويتر"

16:07 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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حث السيناتور الأمريكي كريس مورفي، اليوم الاثنين، لجنة في الكونغرس على بدء تحقيق حول استثمارات شركة السعودية القابضة في "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر مورفي: "اليوم، أطلب من لجنة الاستثمار الأجنبي - التي تراجع عمليات الاستحواذ على الشركات الأمريكية من قبل المشترين الأجانب - إجراء تحقيق في تداعيات شراء السعودية لموقع تويتر على الأمن القومي".
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قال الأمير الوليد بن طلال يوم الجمعة إنه وشركة المملكة القابضة سيحتفظان بحصة قدرها 1.89 مليار دولار في أسهم "تويتر" بعد استحواذ ماسك على الشركة، ما يجعلهما ثاني أكبر مستثمر في المنصة.
من جانبه أكد مورفي أن الولايات المتحدة يجب أن تستشعر القلق بشأن الاستثمارات السعودية في "تويتر"، بسبب "اهتمامها بقمع الخطاب السياسي والتأثير على السياسة الأمريكية".
وأضاف مورفي أن الملكية الأجنبية لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "تويتر"، أو "تيك توك" التي يقع مقر شركتها الأم في الصين، تمثل "اتجاها خطيرا" لا يتعين على الولايات المتحدة قبوله.
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